Fällt bereits die Entscheidung?

Bereits heute könnte die erste „Bedingung“ zur vorzeitigen Meisterentscheidung fallen. Denn um 19.30 Uhr gastiert Scheibbs in Ertl und sollte sich keinen Punkteverlust erlauben. Knöpfen die Hausherren dem aktuellen Tabellenzweiten zumindest einen Punkt ab, kann Aschbach am Sonntag auswärts in Gresten mit einem Sieg den Titel fixieren. Ertl wird es Scheibbs jedenfalls nicht leicht machen, wie Co-Trainer Christian Puchberger erklärt. „Wir haben in der Hinrunde das 0:1 erst in der 93. Minute bekommen und in der Rückrunde sind wir bisher zuhause ungeschlagen. Diese Serie wollen wir beibehalten. Wir können der Partie relativ gelassen entgegenblicken: Sie müssen gewinnen, wir haben nichts zu verlieren.“

Schon zuvor gastiert um 18.30 Uhr Hollenstein in Opponitz. Die Hausherren waren auch schon am Mittwoch im Nachtragsspiel in Strengberg im Einsatz, wo man sich 3:1 durchsetzen konnte. Die Gäste kassierten zuletzt eine 0:5-Abfuhr gegen Ertl und warten weiter auf den ersten Rückrundensieg.

Für Lunz ist bereits Schluss

Am Samstag absolviert Lunz mit dem Heimspiel gegen Sonntagberg die letzte Partie in dieser Saison, in der letzten Runde ist man spielfrei. Für Sonntagberg ist der dritte Tabellenplatz in dieser Saison bereits fix, für Lunz geht es nur noch darum, ob man den vierten Platz fixieren kann oder noch bangen muss, dass Opponitz oder Gresten diesen Rang noch ablaufen könnten.

Ebenfalls um 17.30 Uhr treffen Strengberg und Gaflenz aufeinander. Neben Hollenstein ist Gaflenz die zweite Mannschaft, die bisher noch keinen Sieg im Frühjahr einfahren konnte. Für Trainer Josef Bichlbauer gilt es nun, schon für die kommende Saison die Weichen zu stellen und einiges zu probieren. Auch für Strengberg geht es nach der Niederlage gegen Opponitz nur noch darum, ob man 7., 8. oder 9. im Endklassement wird. Auf jeden Fall nicht mit dabei sein werden verletzungsbedingt die beiden Legionäre Denis Siekiera und Adam Fukala.

Mittagspartie um den Titel?

Am Sonntag um 13.30 Uhr könnte sich dann - sofern die eingangs erwähnte „Bedingung“ eintrifft - in Gresten die Meisterschaft entscheiden. Dazu muss Aschbach aber jedenfalls gewinnen. Erst ein Mal in der Rückrunde - und zwar gegen Scheibbs - mussten sich die Grestner auf eigener Anlage geschlagen geben. Leicht wird es für den Meisteranwärter also nicht werden.

Zum Abschluss der Runde empfängt Wolfsbach um 17.30 Uhr Göstling. Schon seit vier Runden sind die Hausherren nun ungeschlagen, drei dieser Spiele konnte man letztlich auch gewinnen und sich damit um einen Punkt vor den direkten Konkurrenten aus Göstling auf Rang 10 vorschieben.

Spielfrei ist diese Woche Kienberg.

Die nächste Runde:

Freitag, 18.30 Uhr: Opponitz - Hollenstein; 19.30 Uhr: Ertl - Scheibbs.

Samstag, 17.30 Uhr: Lunz/See - Sonntagberg, Strengberg - Gaflenz.

Sonntag, 13.30 Uhr: Gresten - Aschbach; 17.30 Uhr: Wolfsbach - Göstling.