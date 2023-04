Fernduell um Spitze geht weiter

Werbung

Bereits heute erwarten uns drei Spiele um 19.30 Uhr. Für Aschbach gilt es zuhause gegen Kienberg die Nerven zu bewahren. Die Gäste rehabilitierten sich für die 0:9-Abfuhr gegen Scheibbs zuletzt mit einem 4:0 gegen Gaflenz, Aschbach ging im Derby gegen Wolfsbach spät als 4:2-Sieger hervor. Scheibbs ist den Aschbachern punktegleich auf den Fersen, ist aber aufgrund der Strafverifizierung im Herbst benachteiligt. Die Scheibbs empfangen dann am Sonntag um 16.30 Uhr Hollenstein, das zuletzt spielfrei war und nach wie vor mit 4 Punkten am Tabellenende rangiert.

Ertl - am vergangenen Wochenende musste wetterbedingt abgesagt werden - gastiert ebenfalls heute in Gresten. Die Hausherren waren in der Rückrunde bisher erst zweimal im Einsatz und konnten dabei nur einen Punkt zuletzt gegen Lunz ergattern, bei Ertl zeigte die Formkurve zuletzt hingegen nach oben.

Sieg wird dringend benötigt

Nach dem ungünstigen Start in die Rückrunde mit einem Sieg und zuletzt zwei Niederlage braucht Sonntagberg im Heimspiel gegen Wolfsbach unbedingt drei Punkte, um den aktuellen Rückstand von vier Punkten auf die Spitze nicht noch größer werden zu lassen. Mit einem Torverhältnis von 0:8 in den letzten Partien wird aber eine Steigerung vonnöten sein. „Im letzten Drittel in der Offensive waren wir da komplett ungefährlich, das muss besser werden“, sagte Spielertrainer Pren Zefi.

Erstmals anschreiben konnte am Wochenende Gaflenz beim 2:2 gegen Wolfsbach. Damit wurde eine Serie von acht Spielen (saisonübergreifend in den Herbst), in denen man keinen Punkt holen konnte, unterbrochen. „Wenn wir so auftreten, wie in der zweiten Halbzeit gegen Wolfsbach, können wir auch gegen Göstling etwas mitnehmen“, bleibt Sportlicher Leiter Harald Schnetzinger positiv gestimmt.

Mit viel Selbstvertrauen wird Opponitz nach Lunz kommen. Mit einem 5:0-Spektakel gegen Sonntagberg stimmt die Moral in der Mannschaft. Mit einem Sieg könnte man den direkten Tabellennachbarn vorerst überholen, wenngleich Lunz auch noch eine Partie weniger ausgetragen hat.

Spielfrei ist diese Woche der FCU Strengberg.

Termine:

Freitag, 19.30 Uhr: Aschbach - Kienberg/G., Gresten - Ertl, Sonntagberg - Ertl.

Samstag, 16.30 Uhr: Gaflenz - Göstling, Lunz/See - Opponitz, Scheibbs - Hollenstein.