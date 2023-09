Rundenvorschau Gipfeltreffen in Gresten

Foto: J. Wickenschnabel

I m Duell der Siegreichen empfängt Gresten am Freitag Ertl. Scheibbs will Serie in Hollenstein fortsetzen.

Bereits am Freitag erwartet uns das Spitzenduell, wenn Gresten Ertl empfängt. Die Hausherren halten bei vier Spielen und ebenso vielen Siegen, die Gäste haben noch ein Spiel weniger am Konto, haben aber mit neun Punkten aus drei Spielen ebenso das Punktemaximum geholt. Besonders gewarnt sein werden die Gäste vor dem Stürmer der Hausherren, Tomas Bednar, der bereits zehn Mal ins Schwarze traf und die Torschützenliste souverän anführt. „Wir fahren mit einem Punkt hin, und den wollen wir mindestens auch wieder mitnehmen“, gibt sich Ertl-Co-Trainer Christian Puchberger kämpferisch. Ebenfalls am Freitag gastiert Steinakirchen in Wolfsbach. Beide Teams konnten zuletzt ihren ersten Saisonsieg feiern, Wolfsbach gegen Strengberg und Steinakirchen beim 5:1-Kantersieg gegen Gaflenz. Allzu berauschend war die Leistung der Hausherren jedoch nicht. „Es war da von beiden Seiten kein sonderlich gutes Spiel. Aber der jungen Mannschaft muss man auch einfach Zeit geben“, sagt Wolfsbach-Sektionsleiter Franky Wutzel. Duell der Tabellennachbarn Jeweils bei drei Punkten halten Gaflenz und Sonntagberg, die am Samstag aufeinandertreffen. Einen Unterschied gibt es dann aber doch: Während Sonntagberg ein Torverhältnis von minus 1 aufweist, stehen die Gaflenzer mit minus 13 deutlich schlechter da. Jedoch haben die Gäste mit 15 Gegentoren die zweitmeisten der Liga erhalten. Vor deren Offensive (14 Tore) ist Gaflenz-Trainer Josef Bichlbauer aber gewarnt. „Da kommt offensiv schon ein ordentliches Kaliber daher. Da müssen wir uns auf jeden Fall steigern.“ Am Sonntag hat Hollenstein dann Scheibbs zu Gast. Die Hausherren hatten zuletzt ihr spielfreies Wochenende, während die Gäste einen 6:0-Kantersieg gegen Göstling feierten. Hollenstein kann jedenfalls befreit aufspielen, hat nichts zu verlieren. Für Scheibbs geht es um die Fortsetzung der Siegesserie in dieser Saison mit vier vollen Erfolgen in ebenso vielen Spielen. Opponitz liegt aktuell auf dem vierten Tabellenplatz und bekommt es zuhause mit dem punktelosen Schlusslicht aus Lunz zu tun. Für die Gäste nicht auflaufen wird Stürmer Adrian Tomasz Moszyk, der aufgrund einer Roten Karte gesperrt ist. Abschließend trifft Strengberg auf die einen Punkt davor liegenden Göstlinger. Beide Mannschaften mussten zuletzt eine Niederlage hinnehmen, wollen nun also wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Stefan Fuchs aufseiten der Strengberger wird aufgrund seiner Roten Karte bei der 1:2-Niederlage gegen Wolfsbach jedenfalls nicht mitwirken. Die nächste Runde: Freitag, 19.30 Uhr: Gresten - Ertl; 20 Uhr: Wolfsbach - Steinakirchen. Samstag, 16.30 Uhr: Gaflenz - Sonntagberg. Sonntag, 16.30 Uhr: Hollenstein - Scheibbs, Opponitz - Lunz/See, Strengberg - Göstling.