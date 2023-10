Gipfeltreffen in Scheibbs am Programm

Die Runde startet am Samstag mit vier Partien jeweils um 15 Uhr. Hollenstein musste sich zuletzt gegen Ertl geschlagen geben und empfängt nun Kienberg. Die Gäste brachten am vergangenen Wochenende Göstling zu Fall und setzten sich im Tabellenmittelfeld fest. „Unser Hauptaugenmerk liegt auf den Partien gegen Kienberg und Opponitz. Wenn wir da unsere Leistung ordentlich abrufen, ist auf jeden Fall etwas möglich“, erklärte Hollenstein-Trainer Markus Bräuer.

Lunz gastiert in Strengberg. Die Hausherren konnten zuletzt gegen Sonntagberg knapp mit 1:0 gewinnen. „Es war eher eine typische, staubige 0:0-Partie“, sagte Obmann Florian Wagner im Nachgang, freute sich aber natürlich über die volle Punkteausbeute seiner Mannschaft. Für Lunz gab es gegen Scheibbs nichts zu holen.

Für Scheibbs selbst geht es dann gegen Ertl im Heimspiel so richtig zur Sache. Ein Heimsieg würde den Scheibbsern den Weg in Richtung Herbstmeistertitel ebnen, für Ertl wäre ein Sieg gleichbedeutend mit der Übernahme der Tabellenführung. Co-Trainer Christian Puchberger sieht die Hausherren im Vorteil. „Scheibbs ist schon der Favorit. Sie haben ganz klar den Meistertitel als Ziel ausgegeben, wir wollen aber auch eine gute Rolle spielen. Sie werden sicherlich keine Angst vor uns haben, Respekt aber schon, denke ich. Den haben wir uns auch erarbeitet. Wir freuen uns schon auf den Showdown.“

Endet Negativserie?

Für Wolfsbach geht es im Heimspiel gegen Opponitz um das Beenden der Negativserie. Sechs Mal in Folge hat man mittlerweile verloren, der letzte Punktgewinn gelang am 3. September beim Auswärtssieg gegen Strengberg. „Die Niederlage gegen Gresten in dieser Höhe war unnötig, am Schluss haben wir viel zu einfache Fehler gemacht und die Tore hergeschenkt. Wir müssen jetzt versuchen, bis zur Winterpause noch zu punkten“, sagt Sektionsleiter Franky Wutzel.

Zum Abschluss der Runde folgen am Sonntag jeweils um 15 Uhr noch zwei Partien. Während Gresten im Heimspiel gegen Göstling voll punkten will, um weiter im Spitzentrio dabei zu bleiben oder vielleicht sogar nach vorne zu rücken, empfängt Steinakirchen Sonntagberg. Bei den Gästen lief es zuletzt eher unrund. Zwei Niederlagen in Folge stehen zu Buche, speziell mit der Anfangsphase gegen Strengberg war Sportlicher Leiter Klause Egger nicht zufrieden. „Die ersten 25 Minuten waren wirklich ganz schwach, da war ich fast geschockt über unser Auftreten. Danach ist es ein bisschen besser geworden, aber in der Offensive sind wir einfach zu umständlich und kompliziert unterwegs.“

Die nächste Runde:

Samstag, 15 Uhr: Hollenstein - Kienberg/G., Scheibbs - Ertl, Strengberg - Lunz/See, Wolfsbach - Opponitz.

Sonntag, 15 Uhr: Gresten - Göstling, Steinakirchen - Sonntagberg.