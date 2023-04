Jubiläumsderby in Wolfsbach

Werbung

Schon am Freitag steht zum Auftakt der Runde die Partie Strengberg gegen Gresten am Programm. Dabei gehen beide Mannschaften ausgeruht in die Partie, Gresten hatte vergangene spielfrei, Strengberg setzte aufgrund der wetterbedingten Absage aus.

Während erst am Ostermontag die Partie Göstling gegen Scheibbs ansteht - die Gäste feierten zuletzt ein 9:0-Schützenfest gegen Kienberg -, stehen am Karsamstag vier Partien am Plan. Unter anderen empfängt Wolfsbach Aschbach zum 1200-Jahr-Jubiläum der beiden Gemeinden. Wolfsbach pausierte zuletzt aufgrund der regenbedingten Absage und gibt sich höchst motiviert für das Derby. „Wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir eine schlagkräftige Truppe stellen und es ihnen schwer machen“, sagt Sektionsleiter Franky Wutzel.

Wiedergutmachung soll her

Wie auch für Aschbach und Scheibbs, die punktegleich mit 33 Zählern an der Tabellenspitze liegen (Scheibbs aufgrund Strafverifizierung vom Herbst rückgereiht), geht es für Sonntagberg - nur einen Punkt dahinterliegend - nach der 0:3-Niederlage gegen Ertl um Wiedergutmachung. „Wenn man nicht 100 Prozent gibt, dann gewinnt man einfach nicht gegen Mannschaften, die absolut alles reinwerfen“, sagte Sonntagberg-Trainer Pren Zefi nach der Partie. „Wir wollen das wiedergutmachen, dazu braucht es aber eine Steigerung.“

Ertl trifft hingegen zuhause auf Lunz, legte bisher einen optimalen Start hin. „4 Punkte und 6 Tore gegen Aschbach und Sonntagberg muss man erst einmal machen“, befand Co-Trainer Christian Puchberger und ist überzeugt, „dass wir uns auch ein bisschen nach vorne orientieren wollen“.

Zuletzt nicht im Einsatz war auch Gaflenz (regenbedingte Absage), muss sich nun auswärts in Kienberg beweisen, das eine 0:9-Pleite gegen Scheibbs verarbeiten muss. Zusätzlich gibt es am Ostermontag noch die Nachtragspartien Gaflenz gegen Wolfsbach sowie Lunz gegen Strengberg.

Termine:

Freitag, 19.30 Uhr: Strengberg - Gresten.

Samstag, 16.30 Uhr: Ertl - Lunz/See, Kienberg/G. - Gaflenz, Opponitz - Sonntagberg; 17.30 Uhr: Wolfsbach - Aschbach.

Montag, 16.30 Uhr: Göstling - Scheibbs, Gaflenz - Wolfsbach, Lunz/See - Strengberg.