Nach dem Regen folgt der nächste Versuch

Am vergangenen Wochenende meinte es der Wettergott nicht gut für Fußballfans, das heutige Wetter sollte da durchaus einladender werden. So startet die 18. Runde bereits heute, Freitag, mit der Partie Ertl gegen Strengberg. Den Hausherren schreibt Gäste-Trainer Andreas Walchshofer dabei die Favoritenrolle zu. „Sie haben wirklich viel Qualität, Ertl ist eine sehr gute Mannschaft. Zusätzlich haben wir uns dort auswärts immer schwer getan.“

Punktgewinn erhofft

Am Samstag geht es weiter mit drei Partien. Dabei erhofft man sich in Hollenstein zuhause gegen Gaflenz wieder einmal einen Punktgewinn. Vor der Regenpause konnten die Gäste aus Gaflenz ihre punktelose Serie beenden einen spielerischen Aufschwung verzeichnen. In den letzten drei direkten Duellen gab es zweimal ein 1:1-Remis, einmal gewann Gaflenz auswärts mit 4:1.

Für Sonntagberg geht es in Kienberg um das Beenden des Negativtrends. In den letzten zwei Spielen mit zwei Niederlagen gab es ein Torverhältnis von 0:8. Will man den Anschluss an die ersten zwei Plätze nicht komplett verlieren, wird ein Sieg notwendig sein.

Einen Sieg im Heimspiel erhofft sich ebenso auch Opponitz gegen Gresten. Der Trend zeigte bei den Hausherren zuletzt nach oben, die „Veo“-Videoanalyse, die wöchentlich in das Training der Opponitzer eingebaut wird - die NÖN berichtete - trägt Früchte und bringt eine Trainingsverbesserung mit sich. „Dass wir die Top-3 noch erreichen, könnte vielleicht schwierig werden. Aber den vierten Platz visieren wir auf jeden Fall an“, gibt Co-Trainer Robert Rössler die Marschroute vor.

Weiter den Takt vorgeben

Während Scheibbs diese Woche spielfrei ist, geht es für Aschbach am Sonntag nach Göstling. Die Hausherren präsentierten sich vor der Regenpause speziell in der ersten Halbzeit gegen Scheibbs in guter Form und hielten gut mit, mussten am Ende aber doch mit 1:4 die Segel streichen. Mit einem Sieg gilt es für Aschbach die Tabellenführung eine weitere Runde lang definitiv zu sichern, ist man doch bei Punktegleichheit (wie auch aktuell) im Vorteil.

Zum Abschluss der Runde will Wolfsbach im Heimspiel gegen Lunz wieder anschreiben. Bisher gab es im Frühjahr in drei Partien ja erst einen Punktgewinn beim 2:2 in Gaflenz. Die beiden Niederlagen fing man sich jedoch in den schwierigen Partien gegen die Ligaführenden Aschbach und Scheibbs ein.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Ertl - Strengberg.

Samstag, 16 Uhr: Hollenstein - Gaflenz; 16.30 Uhr: Kienberg/G. - Sonntagberg, Opponitz - Gresten.

Sonntag, 16.30 Uhr: Göstling - Aschbach, Wolfsbach - Lunz/See.