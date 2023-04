Nachtragsspiele stehen an

Bevor bald - Anfang Mai - der Showdown zwischen Scheibbs und Aschbach ansteht, folgen heute zum Start der 19. Runde zwei Partien. Ligaprimus Aschbach empfängt zuhause Hollenstein. Während die Gäste weiterhin auf den ersten Sieg im Frühjahr warten, gilt es für Aschbach weiterhin kontinuierlich Siege einzufahren vor dem Gipfeltreffen am 6. Mai. „Wir werden das Spiel sicher nicht auf die leichte Schulter nehmen, nur weil sie am Tabellenende stehen“, verspricht Aschbach-Trainer Daniel Grubhofer.

Zeitgleich gastiert Wolfsbach in Gresten. Die Gäste warten ebenfalls noch auf den ersten Sieg im Frühjahr, zuletzt gab es ein 0:2 gegen Lunz. „Man hat aber nicht gemerkt, wer Vierter und wer Vorletzter ist“, durfte sich Sektionsleiter Franky Wutzel über eine ansprechende Leistung freuen.

Scheibbs gleich doppelt im Einsatz

Zuletzt war man spielfrei und musste auch wegen Unbespielbarkeit des Platzes noch einmal aussetzen, an diesem Wochenende ist Scheibbs jedoch gleich zweimal dran: Am Samstag in Gaflenz und am 1. Mai zuhause gegen Hollenstein, vor dem Spitzenduell gegen Aschbach gilt auch hier gegen vermeintlich schwächere Gegner: Es müssen Siege her.

Während sich ebenfalls am Samstag Lunz und Kienberg matchen, will Opponitz in Strengberg die gute Form bestätigen. Mit 17 erzielten Toren ist man im Frühjahr die Tormaschine der Liga. Geht es nach Co-Trainer Robert Rössler, will man bis zum Ende der Saison noch auf Platz vier vorrücken. „Ich glaube, das ist definitiv noch drin.“

Auf Sonntagberg wartet um 17 Uhr Göstling, nachdem man sich zuletzt mit einem 5:2-Sieg gegen Kienberg rehabilitierte. „Es war noch nicht alles gut, aber es geht wieder in die richtige Richtung“, sagt Sportlicher Leiter Klaus Egger.

Ebenfalls eine Nachtragspartie zu absolvieren hat Ertl zuhause gegen Lunz am Feiertag. Das für vergangenen Montag angesetzte Nachtragsspiel gegen Gresten fiel erneut ins Wasser.

Termine:

Freitag, 19.30 Uhr: Aschbach - Hollenstein, Gresten - Wolfsbach.

Samstag, 16.30 Uhr: Gaflenz - Scheibbs, Lunz/See - Kienberg/G., Strengberg - Opponitz; 17 Uhr: Sonntagberg - Göstling.

Montag, 16.30 Uhr: Scheibbs - Hollenstein; 17.00 Uhr: Ertl - Lunz/See.