Nächster Kracher steht an

Bereits am Freitag erwarten uns drei Partien der 21. Runde. Einerseits empfängt Ertl im Derby Wolfsbach. Zuletzt mussten die Hausherren in der Partie gegen Opponitz jedoch drei Sperren hinnehmen, Manuel Schachermayer (Rot), Lukas Bielesz (Gelb-Rot) und David Hackensöllner (Gelb-Rot) werden fehlen. Die Niederlage ist zwar auch nicht super, aber vielmehr ärgert mich, dass wir uns für ein Derby so schwächen. Die erste Gelb-Rote war zwar nichts, aber die Karten danach waren einfach nur dumm“, verschaffte Co-Trainer Christian Puchberger seinem Ärger Luft. Wolfsbach hingegen konnte zuletzt den ersten Sieg in der Rückrunde feiern.

Zeitgleich gastiert um 19.30 Uhr Scheibbs in Böhlerwerk. Gegen den FC Sonntagberg soll im Schlagerspiel der Runde nach dem Sieg über Aschbach der nächste Dreipunkter her, um die Tabellenführung zu halten. Sonntagberg musste sich zuletzt mit einem 1:1 gegen Hollenstein begnügen, noch dazu wird Spielertrainer Pren Zefi aufgrund einer Rot-Sperre nicht mit von der Partie sein.

Für Strengberg gilt es im Heimspiel gegen Kienberg wieder auf die Siegerstraße zurückzufinden, musste man sich doch in Wolfsbach geschlagen geben. Wenig begeistert war zuletzt Trainer Andreas Walchshofer über die gezeigte Leistung. „Vor allem die erste Halbzeit war grottenschlecht, wir waren total ideenlos. So darf man sich nicht präsentieren.“

Aschbach braucht Sieg

Am Samstag braucht Aschbach im Heimspiel gegen Gaflenz unbedingt einen Sieg, um Scheibbs nicht davonziehen zu lassen. Aktuell beträgt der Rückstand drei Punkte, bei Punktegleichheit würde am Ende aber Aschbach im Vorteil sein. Geschlagen geben will man sich auf jeden Fall auch trotz der Niederlage im direkten Duell noch nicht. „Es ist auf jeden Fall noch alles möglich. Sechs Partien sind noch ausständig, wir werden alles geben“, gibt sich Aschbach-Trainer Daniel Grubhofer kämpferisch.

Während ebenfalls um 16.30 Uhr Gresten zuhause Göstling empfängt, muss Hollenstein in Lunz bestehen. Für Hollenstein zeigte die Leistungskurve zuletzt nach oben. Sowohl gegen Aschbach als auch gegen Scheibbs musste man sich nur mit 2:3 geschlagen geben, gegen den Tabellendritten Sonntagberg gab es am vergangenen Wochenende einen Punktgewinn beim 1:1. „Wir haben gesehen, wenn wir als Mannschaft auftreten, können wir auch die ersten drei in der Tabelle ärgern. Wir fahren jetzt mit einem gesunden Selbstvertrauen nach Lunz“, erklärt Hollenstein-Trainer Markus Bräuer.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Ertl - Wolfsbach, Sonntagberg - Scheibbs, Strengberg - Kienberg/G.

Samstag, 16.30 Uhr: Aschbach - Gaflenz, Gresten - Göstling, Lunz/See - Hollenstein.