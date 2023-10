Nur noch ein Team makellos

Bereits am Freitagabend startet die vorletzte Herbstrunde der 2. Klasse Ybbstal/Alpenvorland. Dabei ist Strengberg zu Gast in Ertl. Die Hausherren mussten zuletzt erstmals in dieser Meisterschaft erfahren, wie sich eine Niederlage anfühlt. In einem packenden Spitzenspiel setzten sich die Scheibbser schließlich mit 2:1 durch, Ertl-Co-Trainer Christian Puchberger blickt bereits auf die Strengberg-Partie und ist sich bewusst: „Strengberg ist immer ein unangenehmer Gegner, von uns erwartet sich mittlerweile jeder einen Sieg. Wir werden nicht so naiv sein, und jemanden unterschätzen. Natürlich wollen wir uns im letzten Heimspiel im Herbst vom Publikum mit einem Sieg verabschieden.“ Die Gäste reisen hingegen mit einer 1:2-Niederlage gegen Lunz im Gepäck an, zur Pause hatte man noch mit 1:0 geführt.

Bonusspiel für Hollenstein

Eine Art Bonusspiel folgt am Samstag für Hollenstein. Während zeitgleich um 14 Uhr Lunz und Steinakirchen ihr Kräftemessen austragen, sind die Hollensteiner in Gresten zu Gast. Die Hausherren wollen mit einem Sieg weiter erster Verfolger von Scheibbs bleiben, für die Gäste gibt es nichts zu verlieren. Schon vor dem Sieg zuletzt gegen Kienberg stellte Hollenstein-Trainer Markus Bräuer klar: „Der Fokus in den letzten Partien liegt auf jeden Fall auf den Partien gegen Kienberg und Opponitz, das sind Gegner in unserer Kragenweite. Gegen Gresten können wir nichts verlieren, sie müssen gewinnen und wir können uns voll und ganz auf unser Spiel konzentrieren.“

Um 15 Uhr wird es dann auch für den Tabellenführer wieder Haus. Man braucht auswärts gegen Kienberg wieder einen Sieg, es wäre der elfte Erfolg in Serie in der Meisterschaft, bisher gaben die Scheibbser noch keinen einzigen Punkt ab und mussten erst fünf Gegentore hinnehmen.

Opponitz empfängt ebenfalls um 15 Uhr Göstling. Während Göstling zuletzt gegen Gresten eine herbe 1:6-Pleite bezog, konnte sich Opponitz mit 2:0 in Wolfsbach durchsetzen. „Die Punkte nehmen wir natürlich gern, wir müssen aber auch wieder zu unserer spielerischen Linie zurückfinden“, erklärte Co-Trainer Robert Rössler nach der Partie.

Derbytime in Lunz am Samstag. Um 14 Uhr empfangen die Hausherren Steinakirchen. Vor 21 Jahren trafen die beiden Kontrahenten zum letzenmal in einem Pflichtspiel aufeinander. Damals siegte Steinakirchen mit 7:0 Toren, Während Steinakirchen über den Meistertitel jubelte, blieb für die Hausherren nur der letzte Tabellenrang übrig. Beide Teams gewannen ihre letzen Spiele und die beiden gehen mit breiter Brust in dieses Spiel. „Wir werden uns aber steigern müssen, vorallem vor dem Tor effizienter werden, um Punkte aus der Seegemeinde mit nehmen zu Können“ meint Steinakirchens Trainer Josef Lagler zum bevorstehenden Derby.

Zum Abschluss der 12. Runde empfängt Gaflenz am Sonntag Wolfsbach. Im Duell Vorletzter gegen Letzter geht es für beide Teams um das Beenden einer Negativserie. Wolfsbach verlor zuletzt die letzten sieben Spiele in Serie, der letzte Gaflenzer Sieg datiert von der ersten Runde der Meisterschaft, mittlerweile wartet man seit neun Runden auf einen vollen Erfolg.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Ertl - Strengberg.

Samstag, 14 Uhr: Gresten - Hollenstein, Lunz/See - Steinakirchen; 15 Uhr: Kienberg/G. - Scheibbs, Opponitz - Göstling.

Sonntag, 14 Uhr: Gaflenz - Wolfsbach.