Ringen um Tabellenführung geht weiter

Bereits am Samstagabend wird die 23. Runde Geschichte sein, die Entscheidung im Titelkampf geht unterdessen in die nächste Runde und rückt näher.

Zunächst erwarten uns aber bereits am Freitag drei Partien. Um 18 Uhr gastiert Ertl in Göstling. Die Ertler sind mittlerweile seit drei Spielen ungeschlagen, auf zwei 0:0-Unentschieden folgte ein klarer 4:0-Auswärtssieg in Kienberg. „Drei Spiele ohne Gegentor können sich auch sehen lassen. Das möchten wir gerne beibehalten“, sagt Co-Trainer Christian Puchberger im Vorfeld der Partie.

Um 18.15 Uhr startet dann die Begegnung zwischen Opponitz und Kienberg. Die Hausherren spielten bisher eine gute Rückrunde, mussten aber zuletzt in der Doppelrunde eine Niederlage in Wolfsbach hinnehmen und sich mit einem 3:3 in Lunz begnügen. Philipp Weißensteiner ist nach der 5. Gelben Karte gesperrt.

Strengberg empfängt dann um 19.30 Uhr Hollenstein. Für die Gäste geht es weiterhin um den ersten Frühjahrssieg, bisher gab es erst zwei Remis. Die Hausherren holten sich zuletzt in Unterzahl einen 3:1-Auswärtssieg in Göstling. Aufgrund der Gelb-Roten Karte nicht mit dabei sein wird Marcel Schöffmann.

Wer verschafft sich die beste Position?

Zum Abschluss der Runde folgen am Samstag die restlichen drei Partien. In zwei davon wird es richtig zur Sache im Hinblick auf den Titel gehen. Denn während um 17 Uhr Gaflenz in Lunz gastiert, muss Scheibbs zeitgleich in Gresten bestehen. Eine Stunde später geht es bei der Partie Sonntagberg gegen Aschbach zur Sache. Sonntagberg liegt aktuell nur zwei Punkte hinter Aschbach und einen Punkt hinter Scheibbs, hat allerdings ein Spiel mehr absolviert. Mit einem Sieg im direkten Duell könnte man jedoch vorerst an Aschbach vorbeiziehen und den Weg für eine Scheibbser Tabellenführung wieder freimachen. Bei einem Aschbacher Sieg muss man sich aber wohl endgültig auch von der letzten Titelhoffnung verabschieden. Für Sonntagberg sind nach der Partie noch zwei Spiele ausständig, der Rückstand wäre dann jedoch bereits auf fünf Punkte angewachsen, nach Verlustpunkten von Aschbach gar auf acht Punkte und damit auch rechnerisch die letzte Hoffnung dahin. Aber auch Scheibbs sollte sich in Gresten nach zuletzt zwei Unentschieden keinen weiteren Punkteverlust erlauben.

Die nächste Runde:

Freitag, 18 Uhr: Göstling - Ertl; 18.15 Uhr: Opponitz - Kienberg/G.; 19.30 Uhr: Strengberg - Hollenstein.

Samstag, 17 Uhr: Gresten - Scheibbs, Lunz/See - Gaflenz; 18 Uhr: Sonntagberg - Aschbach.