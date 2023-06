Saisonabschluss steht an

Zum Start der letzten Runde geht es bereits heute mit zwei Partien um 18.30 Uhr los. Für Gaflenz ist der vorletzte Tabellenplatz bereits fix, für Ertl wäre theoretisch auch noch Platz fünf möglich. Dazu benötigt es nach dem furiosen 6:2-Sieg gegen Scheibbs vergangenes Wochenende aber erneut einen Sieg und Opponitz sowie Gresten dürfen ihre Spiele nicht gewinnen.

Zeitgleich empfängt Hollenstein Wolfsbach. Lange mussten die Hausherren warten, am letzten Wochenende war es dann aber doch so weit mit dem ersten Sieg der Rückrunde, in Opponitz konnte man sich im Derby 1:0 durchsetzen. „Das war einfach unglaublich wichtig, dass die Burschen sehen: Wir können nicht nur mithalten, sondern auch gewinnen. Leider ist der Sieg erst jetzt so spät gekommen“, sagt Trainer Markus Bräuer.

Aschbach darf feiern

Am Samstag geht es um 17.30 Uhr weiter. Während Göstling und Kienberg aufeinander treffen, empfangen die vergangene Woche im Meisterschaftskampf unterlegenen Scheibbser Opponitz. Dabei geht es noch um einen versöhnlichen Saisonabschied beim letzten Spiel unter Trainer Josef Lagler.

Ebenfalls um 17.30 gastiert Strengberg in Aschbach. Der frischgebackene Meister will natürlich auch nach der entschiedenen Meisterschaft noch einen Heimsieg zum Abschied aus der 2. Klasse Ybbstal holen. Nach dem Spiel folgt auch noch die offizielle Meisterfeier.

Das abschließende Spiel der Saison bestreiten um 18 Uhr Sonntagberg und Gresten. Während Sonntagberg bereits fix Dritter ist, sind für Gresten noch die Plätze 5 bis 7 möglich.