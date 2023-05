Spitzenduell um den Aufstieg steht an

Am Samstag, 16.30 Uhr, ist es endlich so weit: Scheibbs bittet Aschbach zum Spitzenduell. Die Ausgangslage könnte spannender nicht sein: Sowohl Aschbach als auch Scheibbs halten aktuell bei 42 Punkten, Aschbach ist jedoch aufgrund der besseren Tordifferenz und der Strafverifizierung von Scheibbs im Herbst bei Punktegleichheit im Vorteil. Gewinnen also die Scheibbser, hätten sie ihr Aufstiegsschicksal von da an in der eigenen Hand, bei einem Remis oder Aschbach-Sieg müsste man auf einen Aschbacher Ausrutscher in den dann noch restlichen sechs Partien hoffen. „Wir sind sehr motiviert und vorbereitet für die große Partie“, verspricht Aschbach-Trainer Daniel Grubhofer.

Zeitgleich treffen Kienberg und Gresten sowie Göstling und Lunz aufeinander. Gresten holte zuletzt den ersten Sieg im Frühjahr, mit nur vier erzielten Toren in vier Partie rangiert man in dieser Wertung in der Rückrunde jedoch ganz hinten. Lunz musste zuletzt die erste Niederlage im Frühjahr hinnehmen. Am Feiertag musste man mit 4:6 beim Torspektakel in Ertl die Segel streichen.

Gelingt der erste Sieg?

Zum Abschluss der Runde folgen am Sonntag drei weitere Partien. Bereits um 11 Uhr lädt Wolfsbach Strengberg zur Matinee. Um 16.30 Uhr treffen dann Hollenstein und Sonntagberg sowie Opponitz und Ertl aufeinander. Für Wolfsbach geht es ebenso wie für Hollenstein um den ersten Rückrundensieg. Viel fehlte den Hollensteinern beim 2:3 gegen Aschbach und 2:3 gegen Scheibbs nicht. „Es wird immer besser. Ein bisschen was fehlt noch, aber es ist nicht mehr viel. Und wir haben ja auch gegen die ersten beiden der Tabelle gespielt“, sagt Hollenstein-Trainer Markus Bräuer. Nun folgt mit Sonntagberg der Tabellendritte.

Der Dritte im Bunde der im Frühjahr noch sieglosen Teams, der SV Gaflenz, ist dieses Wochenende spielfrei.

Die nächste Runde:

Samstag, 16.30 Uhr: Scheibbs - Aschbach, Göstling - Lunz/See, Kienberg - Gresten.

Sonntag, 11 Uhr: Wolfsbach - Strengberg; 16.30 Uhr: Hollenstein - Sonntagberg, Opponitz - Ertl.