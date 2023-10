Spitzentrio könnte vorne wegmarschieren

Mit Scheibbs (21 Punkte), Ertl (19 Punkte) und Gresten (18 Punkte) liegen drei Teams an der Spitze der Tabelle, die sich an diesem Wochenende weiter von den direkten Verfolgern absetzen könnten. Opponitz ist in dieser Runde spielfrei, hat ein Spiel mehr am Konto und aktuell 14 Punkte. Göstling, aktuell Platz fünf mit einem Spiel weniger und 13 Punkten, muss am Samstag auswärts in Ertl bestehen. Bei einem Heimsieg des Tabellenzweiten könnten sich die Ertler also schon ein bisschen absetzen. Leichtes Unterfangen wird das jedenfalls keines, wie Co-Trainer Christian Puchberger weiß: „Göstling ist ein unangenehmer Gegner, wir wissen, was für eine Qualität sie vorne haben. Tiefsten Respekt und Hut ab, wir werden sie nicht unterschätzen. Aber wenn wir vorne dabei bleiben wollen, müssen wir zuhause einen Sieg holen.“

Ähnlich die Situation bei Scheibbs: Mit einem Sieg im Heimspiel gegen Sonntagberg, aktuell mit 12 Punkten ebenfalls in der ersten Verfolgergruppe, würde der Vorsprung bereits auf 12 Punkte anwachsen, und das bei noch einem absolvierten Spiel weniger.

Gresten als Dritter im Bunde des Spitzentrios muss am Samstag auswärts in Gaflenz ran. Von Pflichtsiegen im Fußball zu sprechen, kann hin und wieder auch nach hinten losgehen. Dennoch sind die Grestner in Gaflenz sicherlich in der Favoritenrolle und werden wohl auch einen Sieg benötigen, um weiter vorne mitzumischen. „Wir sind in Gaflenz in der Favoritenrolle und wollen natürlich gewinnen“, erklärte Trainer Engin Güclü.

Sieg fehlt noch

Hollenstein ist das letzte Team der Liga, das noch auf den ersten Saisonsieg wartet. Zuletzt war man bei der 2:3-Niederlage gegen Sonntagberg wieder knapp dran an einem Punktgewinn. „Es fehlt uns noch ein bisschen das Spielglück in den entscheidenden Momenten. Die Moral stimmt, alle sind sehr motiviert. Jetzt fehlt nur noch der letzte Schritt“, sagte Trainer Markus Bräuer nach dem Spiel. Im Heimspiel wartet nun am Samstag Lunz.

Ebenfalls am Samstag empfängt Wolfsbach Kienberg. Die Hausherren mussten zuletzt vier Niederlagen in Serie hinnehmen, warten dementsprechend schon länger auf einen Punktgewinn. Die Gäste holten zwar zuletzt einen Punkt gegen Gaflenz, verloren davor aber dreimal in Folge. Die Vorzeichen sind bei beiden Teams also nicht optimal.

Zum Abschluss der Runde empfangen die zuletzt spielfreien Strengberger Steinakirchen. Die Gäste belegen aktuell den siebten Platz in der Tabelle mit 11 Punkten, direkt dahinter liegen die Hausherren, jedoch mit 6 Punkten. Zwischen den beiden Teams liegt also gewissermaßen die aktuelle Zweiteilung der Tabelle, die Strengberg mit einem Heimsieg ein Stück weit reduzieren könnte.

Die nächste Runde:

Samstag, 15.30 Uhr: Gaflenz - Gresten, Hollenstein - Lunz/See, Wolfsbach - Kienberg/G.

Sonntag, 15.30 Uhr: Ertl - Göstling, Scheibbs - Sonntagberg, Strengberg - Steinakirchen.