Spitzentrio weiter am Vormarsch

Vier Runden sind im Herbst noch zu absolvieren, und drei Teams haben sich mittlerweile als Spitzentrio etabliert. Scheibbs, Ertl und Gresten führen die Tabelle an, dahinter liegen nun schon einige Punkte Abstand zu den ersten Verfolgern Opponitz, Göstling und Steinakirchen.

Während Göstling am Samstag auswärts in Kienberg um einen Sieg kämpft, um die Lücke nach vorne nicht zu groß werden zu lassen, gilt es zeitgleich für Scheibbs in Lunz um den neunten Sieg im neunten Spiel.

Ebenfalls am Samstag steigt Opponitz nach dem spielfreien Wochenende wieder ins Meisterschaftsgeschehen ein, auf eigener Anlage gilt es gegen Gaflenz zu punkten. Die Gäste präsentierten sich zuletzt gegen Gresten als unangenehmer Gegner, verloren am Ende nach 2:1-Führung aber noch mit 2:4.

„Jeder erwartet Sieg“

Das vierte Spiel am Samstag bestreiten Sonntagberg und Strengberg. Für die Hausherren gab es zuletzt in Scheibbs beim deutlichen 0:5 nichts zu bestellen, die Gäste hingegen erkämpften sich nach 0:2-Rückstand noch einen Punkt gegen Steinakirchen.

Am Sonntag empfängt Ertl Hollenstein. Die Gäste holten am vergangenen Wochenende den ersten Saisonsieg und tankten dementsprechend Selbstvertrauen. „Wir haben in Ertl absolut nichts zu verlieren und können uns voll auf uns fokussieren“, sagt Trainer Markus Bräuer. Denn die Favoritenrolle liegt klar bei Ertl, was auch Ertl-Co-Trainer Christian Puchberger bewusst ist. „Jeder erwartet sich einen Sieg von uns gegen Hollenstein. Natürlich wollen wir der Favoritenrolle gerecht werden, aber das wird ein richtig schweres Spiel. Hollenstein kommt mit Aufwind zu uns, ein schnelles Tor in der Partie würde uns helfen.“

Für Wolfsbach gilt es in Gresten zu bestehen. Auch hier sind die Rollen aber klar verteilt. Durch den Hollensteiner Sieg und die eigene Niederlage zuhause gegen Kienberg – mittlerweile die fünfte Niederlage in Serie – ist man inzwischen zurückgerutscht auf den letzten Tabellenplatz. Gresten musst hingegen erst eine Niederlage gegen Ertl hinnehmen und erwies sich mit 35 Toren in acht Spielen als sehr treffsicher.

Die nächste Runde:

Samstag, 15.30 Uhr: Kienberg/G. - Göstling, Lunz/See - Scheibbs, Opponitz - Gaflenz, Sonntagberg - Strengberg.

Sonntag, 15.30 Uhr: Ertl - Hollenstein, Gresten - Wolfsbach.