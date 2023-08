Wer behält weiße Weste?

Scheibbs, Gresten und Ertl sind nach zwei Runden in der neuen Saison noch makellos bei je zwei Siegen unterwegs. Während Ertl diese Runde spielfrei ist, muss bereits am Freitag Scheibbs auswärts in Wolfsbach ran. Die Hausherren müssen sich auf eine geballte Gäste-Offensive gefasst machen, in den ersten beiden Runden trafen die Scheibbser zehn Mal.

Am Samstag gilt es dann auch für Gresten im Heimspiel gegen Sonntagberg die weiße Weste zu bewahren. Nach dem 2:5-Fehlstart in Ertl fegte Sonntagberg zuletzt mit einem 9:3 über Kienberg hinweg, die Hausherren werden also gewarnt sein.

Gelingt der Befreiungsschlag?

Ebenfalls am Samstag tritt Strengberg in Gaflenz an und hofft dabei auf den ersten Punktgewinn der Saison. Mit zwei recht deutlichen Niederlagen ging der Saisonstart für die Gäste daneben. Nicht mit dabei sein wird Patrick Ziernwald mit einer Bänderverletzung im Knöchel.

Nach der spielfreien Woche steigt Göstling beim Derby in Hollenstein wieder ins Geschehen ein. Die Hausherren sicherten sich zuletzt den ersten Punkt der Saison. „In einem Derby ist immer alles möglich. Wir können voraussichtlich aus dem Vollen schöpfen“, erklärt Hollenstein-Trainer Markus Bräuer.

Für Opponitz geht es im Heimspiel gegen Steinakirchen wieder um drei Punkte. Gegen Strengberg gab es am vergangenen Wochenende den ersten Dreier, Wermutstropfen dabei war jedoch die Verletzung von Christian Stangl, der nun wie Armin Hilbinger und Johannes Tiefenböck länger ausfallen wird. „Das Verletzungspech hat sich da leider nahtlos fortgesetzt, das tut uns schon sehr weh“, sagt Co-Trainer Robert Rössler.

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: Wolfsbach - Scheibbs.

Samstag, 17 Uhr: Gaflenz - Strengberg, Gresten - Sonntagberg, Hollenstein - Göstling, Kienberg/G. - Lunz/See.

Sonntag, 17 Uhr: Opponitz - Steinakirchen.