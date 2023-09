Wer bleibt Scheibbs auf den Fersen?

Gleich drei Partien erwarten uns am Freitagabend. Sonntagberg empfängt Hollenstein. Bei den Heimischen agiert seit letzter Woche Gerald Schuller als interimistischer Spielertrainer, nachdem Pren Zefi seinen Hut genommen hatte. Nach der Niederlage gegen Göstling soll nun wieder ein Sieg her.

Auch für die Scheibbs-Verfolger Ertl und Gresten wird es am Freitagabend ernst. Beide sollten einen Sieg nachlegen, um den Abstand dann mit zwei bzw. drei Punkten Rückstand in Grenzen zu halten. Gresten muss im Heimspiel gegen Opponitz bestehen, die nominell leichtere Aufgabe hat Ertl zuhause gegen Wolfsbach. Co-Trainer Christian Puchberger lässt sich davon jedoch nicht täuschen: „Wir unterschätzen niemanden. Abgesehen davon ist es ein Derby, die Partie gegen Wolfsbach waren immer eng. Das erwarte ich auch am Freitag.“

Endet die Sieglosigkeit?

Am Samstag gastiert Göstling in Lunz. Die Heimischen holten zuletzt ersatzgeschwächt in Wolfsbach den ersten Saisonsieg, bei den Gästen zeigte sich Tamas Priskin mit einem Triplepack gegen Sonntagberg in Torlaune.

Zum Abschluss der Runde gastiert am Sonntag um 11 Uhr Gaflenz in Kienberg. Bei den Gästen wartet man nun seit der ersten Runde (2:1-Sieg gegen Hollenstein) auf einen weiteren vollen Erfolg. Vor zwei Runden gab es gegen Lunz beim 2:2 zumindest einen Punktgewinn. „Gegen Ertl darf man verlieren, ich bin nicht enttäuscht, dass wir verloren haben, sondern über das „Wie“. Wir hätten unser besser verkaufen können, das war unter unseren Möglichkeiten“, erklärte Trainer Josef Bichlbauer nach dem 0:5 gegen Ertl.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Gresten - Opponitz, Sonntagberg - Hollenstein; 20 Uhr: Ertl - Wolfsbach.

Samstag, 16 Uhr: Lunz/See - Göstling.

Sonntag, 11 Uhr: Kienberg - Gaflenz.