Neuzugang Bednar als Grestens Torgarant

In einem packenden Testspiel zwischen dem SV Petzenkirchen und dem SC Gresten erlebten die Zuschauerinnen und Zuschauer eine wahre Achterbahnfahrt der Emotionen. Nach einer knappen Niederlage gegen Oberndorf und einem überzeugenden Kantersieg gegen den SV Weyer wollte die Mannschaft von Engin Güclü gegen den SV Petzenkirchen eine solide Leistung abrufen.

Die Gäste aus Gresten wurden jedoch bereits nach 15 Minuten von Rene Ballwein und Marcel Doppler mit zwei Gegentreffern überrascht. Besonders Doppler zeigte eine beeindruckende Form und erhöhte später sogar auf 3:0 zugunsten von Petzenkirchen.

Doch die Grestner gaben nicht auf, und Thomas Bednar erzielte vor der Halbzeit den wichtigen Anschlusstreffer. Bednar hatte zuvor in drei Testspielen insgesamt acht Tore für sein Team erzielt, darunter ein beeindruckender Fünferpack gegen Weyer.

Top-Drei als Ziel für die erste Meisterschaftshälfte

Trainer Engin Güclü äußerte sich positiv über den Neuzugang Bednar und betonte, wie wichtig es sei, dessen Form bis zum Meisterschaftsstart zu halten. Das Team strebt bescheiden an, nach dem Herbstdurchgang unter den besten Drei zu überwintern und dann seine Meisterschaftsambitionen weiter zu verfolgen.

In der zweiten Hälfte gelang Bednar erneut ein Treffer in der 60. Spielminute, was die Hoffnungen der Grestner wieder entfachte. Allerdings konnte das Team die Petzenkirchner Mannschaft nicht weiter unter Druck setzen und die Partie endete schließlich mit einem knappen 3:2-Sieg für Petzenkirchen.

Das letzte Testspiel vor dem Meisterschaftsstart bestreitet der SC Gresten zu Hause gegen den SV Neumarkt.