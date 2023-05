Scheibbs lacht von der Spitze

Am heutigen Tag trafen im spannenden Duell um den Meistertitel der SV Scheibbs und die Sportunion Aschbach aufeinander. In einem hart umkämpften Spiel konnte sich Scheibbs letztendlich mit einem 3:1 Sieg durchsetzen und somit den begehrten Meistertitel für sich gewinnen.

Das Spiel begann furios, als nach nur sieben Minuten Spielzeit ein Eckball von Martin Egger zu Peter Bohus gelangte und dieser unglücklich von Caprnka ins eigene Tor befördert wurde. Doch Aschbach ließ sich davon nicht unterkriegen und kam nur neun Minuten später durch Igor Miseje zum Ausgleich.

Scheibbs ließ sich davon jedoch nicht beirren und konnte nur fünf Minuten später erneut durch ein Eigentor von Papranec in Führung gehen, nachdem eine Flanke von Josef Ekker von Sebastian Brandl unglücklich abgefälscht wurde. Aschbach gab jedoch nicht auf und hatte in der 44. Minute durch einen Eckball die beste Chance zum Ausgleich, als gleich zwei Spieler zum Einschuss bereitstanden.

In der zweiten Halbzeit kämpfte Aschbach weiterhin um den Ausgleich, doch Scheibbs konnte durch eine starke Abwehrleistung und tolle Paraden von Fabian Zehetner standhalten. In der 60. Minute gelang es dann Scheibbs, durch einen wunderschönen Spielzug über das Zentrum und einen präzisen Pass von Josef Ekker auf Sebastian Brandl, das entscheidende 3:1 zu erzielen.

Letztendlich konnte Scheibbs das Spiel für sich entscheiden und sich den verdienten Meistertitel sichern. Ein spannendes Spiel mit vielen Torchancen und einer starken kämpferischen Leistung beider Mannschaften.

Josef Lagler, Trainer Scheibbs: „Wir haben uns heute in einem wichtigen Spiel belohnen können und sind nun drei Punkte vor Aschbach. Jetzt liegt es ganz in unserer Hand. Aber mir hat die Mannschaft heute das geilste Geburtstagsgeschenk gemacht, was man sich wünschen kann.“

Daniel Grubhofer, Trainer Aschbach: „Wir haben uns heute, etwas zu sehr von der Kulisse beeindrucken lassen. Dazu kommt, dass manche Spieler von uns heute nicht 100 % verletzungsfrei waren. Jetzt müssen wir auf einen Umfaller, der Scheibbser hoffen und weiterhin an den Aufstieg glauben.“

Statistik:

Scheibbs - Aschbach 3:1 (2:1)

Torfolge: 1:0 (7., Eigentor) Caprnka, 1:1 (16.) Miseje, 2:1 (21., Eigentor) Papranec, 3:1 (60.) Brandl

Karten:

Scheibbs: Zehetner, Stasny, Ekker Thomas (75. Resl), Ekker Josef (90+2. Winter), Egger, Brandl, Pumhösel, Teker, Mühlbacher, Gamsjäger, Bohus (90+1. Hörhan)

Aschbach: Papranec, Zarl (62. Tekcan), Tekcan Mevlüt, Pehböck, Miseje, Schwarzl, Agrali (70. Sari), Leovac (70. Eglseer), Heindl (64. Radmilovic), Caprnka, Neudorfhofer

260 Zuschauer, Schiedsrichter: Markus Javornik