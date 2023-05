Scheibbs bleibt weiter dran

Scheibbs konnte sich in einem hart umkämpften Spiel gegen Hollenstein mit einem knappen 3:2-Sieg durchsetzen. Tore von Mühlbacher und Bohus brachten Scheibbs auf die Siegerstraße, während Suhajda für Hollenstein sehenswert traf. Eine rote Karte und mehrere gelbe Karten sorgten für Aufregung in einem intensiven Spiel.

Das Nachtragsspiel zwischen dem SV Raika Scheibbs und dem Tabellenletzten aus Hollenstein sollte es zu einigen Aufregern kommen. Es war ein hart umkämpftes Spiel, in dem es beide Mannschaften nicht leicht hatten, Tore zu erzielen.

Scheibbs startete jedoch stark und konnte die vorhandenen Chancen nicht nutzen, ehe in der 14. Minute die Außenseiter aus Hollenstein durch Dominik Golian nach einem Konter mit 0:1 Führung gingen. Scheibbs ließ sich jedoch nicht entmutigen und konnte in der 20. Minute durch einen Steckpass von Thomas Gamsjäger auf Julian Stasny, der den Ball im Sechzehner quer auf Peter Bohus legte, zum 1:1 Ausgleich. Kurz vor der Halbzeit bekam Scheibbs einen Elfmeter zugesprochen, den Lukas Mühlbacher zum 2:1 verwandelte.

Das Spiel wurde in der 45. Minute durch eine rote Karte für Andreas Forstenlechner und in der 48. Minute durch eine gelbe Karte für Marco Winter wegen unsportlichem Verhaltens sowie in der 43. Minute durch eine gelbe Karte für David Buder aufgeheizt.

In der zweiten Halbzeit tat sich die Scheibbser Mannschaft gegen die dezimierte Hollensteiner Mannschaft deutlich schwerer. Nach einem Foul an Sebastian Brandl an der Strafraumgrenze, bekam Scheibbs einen Freistoß zugesprochen. Lukas Mühlbacher, in der 55. Minute durch eine Freistoßvariante, die Mühlbacher zum Torabschluss nutzte und von Bohus vollendet wurde, auf 3:1 erhöhen. Hollenstein gab jedoch nicht auf und konnte in der 74. Minute durch einen Fernschuss, aus gut 50-Metern nochmals sehenswert durch David Suhajda treffen. Das Spiel endete mit 3:2 für die Scheibbser und somit bleibt der Meisterschaftskampf weiterhin spannend.

Am Ende konnte Scheibbs das Spiel mit einem knappen 3:2 für sich entscheiden. Die Spieler von Scheibbs, insbesondere Mühlbacher und Bohus, zeigten eine starke Leistung und trugen zum Sieg ihrer Mannschaft bei. Hollenstein kämpfte hart und konnte trotz der Niederlage stolz auf ihre Leistung sein.

Statistik:

Scheibbs - Hollenstein 3:2 (2:1)

Torfolge: 0:1 (14.) Golian, 1:1 (20.) Bohus, 2:1 (44., Elfmeter) Mühlbacher, 3:1 (55.) Bohus, 3:2 (74., Freistoß) Suhajda

Karten: Winter (48., Gelbe Karte Unsportl.)Forstenlechner (45., Rote Karte Foul), Hager (90., Gelbe Karte Foul), Buder (43., Gelbe Karte Kritik)

Scheibbs: Zehetner, Gamsjäger, Hörhan, Bohus, Brandl (75. Resl), Teker, Mühlbacher, Stasny (75. Taschl), Egger, Ekker Josef (59. Pumhösel), Winter (75. Ekker)

Hollenstein: Irninger, Perger Livius, Forstenlechner, Sonnleitner, Hager, Lueger, Buder, Kostal, Golian, Suhajda, Perger Markus

130 Zuschauer, Schiedsrichter: Hermann Flatzelsteiner