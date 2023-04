Scheibbs - Kienberg / G. 9:0 (3:0)

Werbung

Am Samstagnachmittag fand das heiß ersehnte Derby zwischen dem SV Scheibbs und dem ASV Kienberg/Gaming statt. Beide Mannschaften gingen mit großem Ehrgeiz und der Absicht ins Spiel, die drei Punkte zu holen.

Scheibbs - Kienberg / G. 9:0. Scheibbs begann das Spiel sehr offensiv und konnte bereits in der 8. Minute durch einen Tor von Josef Ekker in Führung gehen. Kienberg/Gaming war zu diesem Zeitpunkt noch nicht richtig im Spiel angekommen und konnte sich keine klaren Torchancen erarbeiten. Scheibbs dagegen drängte weiter auf das gegnerische Tor und konnte in der 15. Minute durch Julian Stasny auf 2:0 erhöhen.

Kienberg/Gaming konnte sich anschließend etwas stabilisieren und kam zu einigen Torchancen, doch die Abwehr von Scheibbs war gut aufgestellt und ließ keine Gefahr zu. Kurz vor der Halbzeitpause konnte Peter Bohus das 3:0 erzielen und Scheibbs ging mit einer komfortablen Führung in die Pause.

In der zweiten Halbzeit setzte Scheibbs seine Überlegenheit fort und konnte bereits in der 46. Minute durch Clemens Hörhan das 4:0 erzielen. Kienberg/Gaming hatte zu diesem Zeitpunkt schon Schwierigkeiten, sich zu sammeln und ins Spiel zurückzufinden. Die Mannschaft aus Scheibbs hingegen spielte weiter sehr aggressiv und konzentriert und konnte in der 49. Minute durch Peter Bohus das 5:0 erzielen.

Josef Ekker erhöhte in der 65. Minute das Ergebnis auf 6:0 und Kienberg/Gaming gab sich zu diesem Zeitpunkt bereits geschlagen. Scheibbs dagegen spielte weiterhin sehr souverän und konnte in der 53. Minute durch Clemens Hörhan das 7:0 erzielen. Auch in der Folgezeit blieb Scheibbs am Drücker und konnte in der 84. Minute durch Stefan Henikl das 8:0 erzielen. Patrick Taschl erzielte schließlich in der 90. Minute den 9:0-Endstand für Scheibbs.

Alles in allem zeigte Scheibbs an diesem Tag eine beeindruckende Leistung und konnte verdientermaßen einen klaren Sieg einfahren. Kienberg/Gaming muss hingegen die Niederlage schnell abhaken und sich auf die kommenden Spiele konzentrieren.

Josef Lagler, Trainer Scheibbs: "Das war heute eine wirklich tolle Leistung meiner Mannschaft. Wir haben von Anfang an sehr aggressiv gespielt und konnten uns zahlreiche Torchancen erspielen. Die Jungs haben heute wirklich alles gegeben und ich bin sehr stolz auf sie. Wir müssen jetzt allerdings schnell die Köpfe freibekommen und uns auf das nächste Spiel konzentrieren."

Nusret Koc, Trainer Kienberg/Gaming: "Das war heute eine sehr enttäuschende Leistung meiner Mannschaft. Wir haben es einfach nicht geschafft, ins Spiel zu finden und haben uns zu viele Fehler erlaubt. Wir müssen jetzt schnell analysieren, was schiefgelaufen ist und uns wieder auf unsere Stärken besinnen. Ich bin mir sicher, dass wir in den kommenden Spielen wieder eine bessere Leistung abrufen werden."

Tore: Heim Peter Bohus (41.), Heim Peter Bohus (49.), Heim Josef Ekker (8.), Heim Josef Ekker (65.), Heim Stefan Henikl (84.), Heim Clemens Hörhan (46.), Heim Clemens Hörhan (53.), Heim Julian Stasny (15.), Heim Patrick Taschl (90.)

Scheibbs: Sebastian Zehetner, Güner Teker, Marco Winter, Thomas Gamsjäger, Lukas Mühlbacher, Julian Stasny, Matthias Pumhösel, Clemens Hörhan, Peter Bohus, Josef Ekker, Thomas Ekker, Florian Wallgram, Stefan Henikl, Simon Lisak, Patrick Taschl, Clemens Wieland, Stefan Henikl (HZ. statt Marco Winter), Patrick Taschl (69. statt Thomas Ekker), Simon Lisak (69. statt Peter Bohus)

Kienberg / G.: Tristan Prüller, Franz Lehner, David Lengauer, Alban Dulazeka, Arsan Vardan, Gjon Margegaj, Fabian Nachbargauer, Paul Schwaigerlehner, Sebastian Dorrer, Daniel Sonnleitner, Simon Milleder, Marcel Pumhösl, Silvan Gaßner, Maik Lengauer, Lukas Eilmsteiner, Milan Gubani, Adrian Schuhleitner, Maik Lengauer (HZ. statt Franz Lehner), Adrian Schuhleitner (54. statt Paul Schwaigerlehner), Silvan Gaßner (73. statt Arsan Vardan), Milan Gubani (73. statt David Lengauer), Lukas Eilmsteiner (73. statt Daniel Sonnleitner)

Karten: Paul Schwaigerlehner (45. Gelb Foul)