Sonntagberg schlittert in Heimniederlage

Sonntagberg - Ertl 0:3. Die Heimischen starten engagiert in die Partie und gehen mit viel Tempo und Aggressivität an die Aufgabe heran. Dass nichts Zählbares dabei herausschaut liegt unter anderem daran, dass die Hausherren beim Stand von 0:0 einen Elfmeter nicht verwerten können, Ertl-Keeper Kopf pariert. Die Gäste aus Ertl verteidigen weiter geschickt und gehen ihrerseits in der 35. Minute in Führung. Lukas Bielesz versenkt einen Freistoß aus 30 Metern unhaltbar im Kreuzeck. Damit noch nicht genug bekommt Sonntagberg vor der Pause noch einen weitere Elfmeter zugesprochen, der Gäste-Goalie kann sich jedoch erneut auszeichnen und verhindert das Gegentor. Mit der knappen Führung geht es somit in die Pause.

Mit Effizienz zum Sieg

Nach dem Seitenwechsel sind die Hausherren zwar weiterhin bemüht, den Ausgleich herbeizuführen und das Ruder herumzureißen, es wird jedoch - auch aufgrund der Platzverhältnisse - zunehmend schwieriger. Besser machen es die Gäste, die einen Pass aus dem Mittelfeld heraus in die Spitze zu Stanislav Klobasa spielen, der sich geschickt dreht und den Ball im Tor zum 0:2 unterbringt. Die Spielanteile sind zwar vermehrt aufseiten der Hausherren, im letzten Drittel fehlt jedoch die zündende Idee, um die Gäste noch einmal ernsthaft in Gefahr zu bringen. Nach einem Foul wenige Minuten vor Schluss sieht Dominic Scheuch letztlich noch die Gelb-Rote Karte, kurz darauf versenkt nach einem Konter Thomas Schoiswohl nach einem Stanglpass das Leder zum 0:3 im Tor, der Auswärtssieg damit fixiert.

Pren Zefi (Trainer FC Sonntagberg): „Ich habe geglaubt, das ist ein Aprilscherz, aber es war wirklich so. Uns fehlt zurzeit die Kreativität in der Offensive, um dann wirklich gefährlich im letzten Drittel zu werden. Wenn man dann nicht die 100 Prozent gibt, die nötig sind, kann man solche Partien nicht gewinnen.“

Christian Puchberger (Co-Trainer FCU Ertl): „Wenn die zwei Elfmeter drin sind, kann sich das Spiel natürlich in eine ganz andere Richtung bewegen. Am Ende war der Sieg dann über 90 Minuten gesehen aber verdient. Wir sind hinten kompakt und gut gestanden, und drei Tore muss man auch erst einmal machen.“

Tore: Gast Lukas Bielesz (35., Freistoss), Gast Stanislav Klobasa (64.), Gast Thomas Schoiswohl (88.)

Sonntagberg: Stefan Ehrlich, Alexander Plank, Dominic Scheuch, Pren Zefi, Ali Cinar, Tom Knoll, Jan Knoll, Patrick Dautinger, Martin Knoll-Dieminger, Sergiu Cristian Balc, Gerald Schuller, Stefan Hofmarcher, Filip Popovic, Andreas Knoll, Markus Stockner, Florian Mayrhofer, Furkan Bora, Furkan Bora (65. statt Gerald Schuller), Andreas Knoll (65. statt Ali Cinar), Markus Stockner (89. statt Alexander Plank)

Ertl: Christian Kopf, Manuel Schachermayer, David Hackensöllner, Lukas Bielesz, Thomas Schoiswohl, Tobias Scharnreitner, Dominik Hinterbichler, Stanislav Klobasa, Zoltan Agh, Harald Teufel, Lukas Schachermayer, Simon Brandstetter, Elias Lohnecker, Robin Hirtenlehner, Mate Daniel Molnar, Patrick Kopf, Julian Schönegger, Mate Daniel Molnar (77. statt David Hackensöllner), Patrick Kopf (89. statt Harald Teufel)

Karten: Martin Knoll-Dieminger (6. Gelb Foul), Jan Knoll (30. Gelb Kritik), Dominic Scheuch (56. Gelb Foul), Harald Teufel (27. Gelb Unsportl.), David Hackensöllner (33. Gelb Foul), Zoltan Agh (41. Gelb Unsportl.), Lukas Bielesz (43. Gelb Kritik), Thomas Schoiswohl (88. Gelb Unsportl.), Stanislav Klobasa (90. Gelb Unsportl.), Dominic Scheuch (86. Gelb-Rot Foul)