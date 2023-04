Sonntagberg sichert sich späten Sieg

Die Hausherren starten zunächst gut in die Partie hinein und haben auch die erste Gelegenheit, früh in Führung zu gehen, die Chance verstreicht jedoch. Mit Fortdauer der Partie flacht das Spiel jedoch ab. Die Gäste werden zwar ihrerseits immer wieder durch Standards gefährlich, einmal muss sich auch Sonntagberg-Goalie Ehrlich auszeichnen. Zählbares schaut aber dabei auf beiden Seiten nicht heraus, es geht also mit 0:0 in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel dauert es zunächst ein bisschen, bis wieder mehr Schwung in die Angelegenheit kommt. Dann finden die Hausherren besser und besser wieder ins Spiel und belohnen sich letztlich in der 73. Minute auch mit dem 1:0. Ein flacher Pass kommt zu Stockner, der mit seiner Schnelligkeit in den Strafraum zieht und zur Führung abschließt. Göstling versucht in weiterer Folge alles, um doch noch einen Punkt mitzunehmen. Immer wieder entsteht Gefahr aus Freistößen und Eckbällen, ein Kopfball beispielsweise segelt knapp am Tor vorbei. In der Nachspielzeit machen die Heimischen dann durch ein schnelles Kontertor durch Jan Knoll den Sack endgültig zu und sichern sich die vollen drei Zähler.

Klaus Egger (Sportlicher Leiter FC Sonntagberg): „Es war mit Sicherheit nicht die beste Leistung und keine sonderlich gute Partie. Göstling wäre am Ende fast noch mit dem Ausgleich belohnt werden, aber so ist der Fußball. Ich finde, der Sieg ist am Ende auch nicht unverdient.“

Statistik:

Sonntagberg - Göstling 2:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (73.) Stockner, 2:0 (90+2.) Knoll

Karten: Plank (39., Gelbe Karte Foul), Knoll (63., Gelbe Karte Foul)Roseneder (28., Gelbe Karte Kritik), Leichtfried (40., Gelbe Karte Foul), Haselsteiner (84., Gelbe Karte Foul)

Sonntagberg: Ehrlich (83. Hofmarcher); Knoll Tom, Plank, Zefi (HZ. Knoll), Bora (89. Wurzenberger), Schuller (83. Kohlnberger), Cinar, Knoll Jan, Stockner, Scheuch, Knoll-Dieminger

Göstling: Hros; Schagerl Adrian (70. Hager), Leichtfried (65. Prokesch), Heigl Florian (65. Lindner), Cukier, Roseneder, Huber, Heigl Lukas, Frühwald, Heim, Haselsteiner

94 Zuschauer, Schiedsrichter: Michael Tazreiter