Prestigeträchtiges Bezirksderby

Das Bezirksderby hat eine lange Tradition. Das erste Spiel der beiden Kontrahenten ging in der Saison 1950/51 in der 2. Klasse Erlauftal über die Bühne. Das Match musste dreimal ausgetragen werden und ist sicherlich eine Rarität im NÖ. Fussball. Im ersten aufeinander Treffen siegte Steinakirchen mit 5:4, doch lange konnte man sich nicht über den Erfolg freuen. Da das Spiel von einem Nichtberechtigten Schiedsrichter geleitet wurde, wurde es zuerst mit 0:0, 0 Punkte, gewertet. Der NÖFV nahm aber diese Entscheidung zurück und setzte eine Neuaustragung an. Diese Spiel gewann Scheibbs mit 2: 1. Doch auch Scheibbs konnte sich nicht lange über den Sieg freuen. Steinakirchen legte Protest ein, da der damalige Scheibbser Schiri Rudolf Buchmann keine Berechtigung hatte dieses Spiel zu leiten. Die Union bekam recht und so wurde das Spiel neu angesetzt. Am 17 Dezember 1950 war das „Hummelbach Stadion“ Schauplatz des dritten Spieles. Scheibbs kam mit einer großen Fangemeinde per Bus ( Fahrpreis: 3 Schilling) nach Wolfpassing. Auch mit einem neuen System“Kreislsystem“ das von Gerhard Weinmesser kreiert wurde und der Unterstützung der Fans nütze nichts. Steinakirchen gewann den offenen Schlagabtausch mit 4:3 Toren. Samuel Brunner mit einem Triplepack und Karl Ressl war die Torschützen der Sieger. Für Scheibbs trafen Bock(2) und Ottmann. Gespielt wurden die Spiele im „Hummelbach“ Stadion in Wolfpassing, wobei der Hummelbach zweifach genützt wurde. Zu einem diente er als Waschgelegenheit und zum anderen als Sanitäreinrichtung.

Das letzte Bezirksderby in einem Meisterschaftsspiel (1. Klasse West) fand in der Saison 2014/15 statt. Damals siegte Steinakirchen mit 4:2, wobei Standardsituationen das Match zu Gunsten von Steinakirchen. Scheibbs musste in dieser Saison den bitteren Weg in den „Fussballkeller“ antreten. Für die Sieger trafen Lehner, Hametner, Schön und Rudi Vogel. Für den Verlierer trafen Stefan Henikl und Roland Balogh.

Für das kommende Derby ist sicherlich der Scheibbs Favorit. Scheibbs gewann bisher alle Spiel klar, doch mit den beiden Erfolgen und den elf Toren in den letzten zwei Runden genug Selbstvertrauen um Scheibbs ein „Haxerl“ zu stellen.. Besondere Brisanz hat das Spiel durch die beiden Trainer. Union Trainer Josef Lagler war sieben Jahre Trainer in Scheibbs und formte das jetzige Team. Sein Nachfolger Stefan Kogler sorgt für mehr Spielkultur in einer ambitionierten Scheibbs Truppe,