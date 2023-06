Trainer-Coup

Eine überraschende Wende ereignete sich beim ÖTSU Steinakirchen, als man Josef Lagler als neuen Trainer präsentierte. Anstatt seiner geplanten Pause vom Fußball wird er stattdessen das Traineramt beim ÖTSU Steinakirchen annehmen. Lagler hatte eigentlich vor, nach der abgelaufenen Saison eine Auszeit vom Fußball zu nehmen. Doch als ihm das Angebot vom ÖTSU Steinakirchen unterbreitet wurde, konnte er nicht widerstehen. Im Gespräch erklärte er seine Beweggründe: „Beweggrund ist, genauso wie in Scheibbs, die gute Nachwuchsarbeit, von der man in Zukunft sicher einiges erwarten kann, und die perfekten Trainingsbedingungen!“ Damit wird Lagler in der kommenden Saison auf seinen Ex-Klubs Scheibbs mit Neo-Trainer Stefan Kogler treffen. Denn der Absteiger aus der 1. Klasse West wurde in die 2. Klasse Ybbstal/AV eingegliedert.