Knapper Auftaktsieg

Sonntagbergs Sportlicher Leiter Klaus Egger erwartete schon in der Vorwoche ein schwieriges Spiel in Strengberg, dies sollte nun auch so kommen. Zu Beginn entwickelt sich ein Abtasten auf beiden Seiten mit wenigen Chancen und leichten Vorteilen für die Gäste. Nach knapp 20 Minuten finden die Hausherren aber besser ins Spiel und gehen dann auch in Führung. Ein Freistoß, getreten von Kevin Walchshofer, kommt zu Adam Fukala, der aus der Drehung zum 1:0 trifft. Nur zehn Minuten später folgt der nächste Strengberger Streich. Wieder nach einem Standard klärt Sonntagberg den Ball nicht sauber, fällt Denis Siekiera vor die Füße, der auf 2:0 erhöht.

Sonntagberg dreht Partie

Dies scheint für die Gäste ein Weckruf zu sein. Quasi postwendend nutzt Jan Knoll nach einem schnell abgespielten Freistoß eine missglückte Klärungsaktion des Strengberger Tormanns zum Anschlusstreffer. Noch vor der Pause gelingt dann der Ausgleich: Nach Foul an Sergiu Balc tritt Patrick Dautinger zum Elfmeter an und verwertet zum 2:2. Nach dem Seitenwechsel kommen die Gäste unverhofft zum nächsten Treffer und drehen somit die Partie. Der Tormann kann den Ball nicht festhalten, der letztlich wieder vor den Füßen von Jan Knoll landet und zum 2:3 einschießt. Im Anschluss gibt es Chancen auf beiden Seiten, die Hausherren geben sich nicht auf und versuchen noch einmal alles, um doch noch den Ausgleich herbeizuführen. Dabei kann sich auch der Sonntagberger Schlussmann ein paar Mal auszeichnen. Die Kontersituationen für die Gäste werden letztlich auch nicht konsequent zu Ende gespielt, Treffer fällt in dieser Partie keiner mehr.

Andreas Walchshofer (Trainer FCU Strengberg): "Zu Beginn hatten wir ein bisschen zu kämpfen, dann haben wir aber in die Partie gefunden. Wir müssen unbedingt die individuellen Fehler abstellen, die dann immer wieder zu Gegentoren führen. Einen Punkt hätten wir uns heute sicher verdient."

Klaus Egger (Sportlicher Leiter FC Sonntagberg): "Es ist die erwartet schwere Partie geworden. Gerade in der ersten Partie ist vielleicht noch ein bisschen mehr Nervosität da. Der Sieg geht am Ende, finde ich, schon in Ordnung, die drei Punkte waren wichtig für uns."

Strengberg - Sonntagberg 2:3 (2:2)

Samstag, 25. März 2023, Strengberg, 110 Zuseher, SR Philipp Haselbeck

Tore:

1:0 Adam Fukala (25.)

2:0 Denis Siekiera (36.)

2:1 Jan Knoll (38.)

2:2 Patrick Dautinger (43., Elfmeter)

2:3 Jan Knoll (51.)

Strengberg: S. Wagner - S. Brunner, M. Hackl - D. Riedler, L. Lettner, D. Siekiera, K. Walchshofer (83. S. Fuchs) - A. Fukala - F. Wagner - T. Fehringer - P. Ziernwald (HZ. M. Schöffmann); M. Augusta, M. Pallinger, D. Pallinger, N. Lenk

Trainer: Andreas Walchshofer

Sonntagberg: S. Ehrlich, A. Plank, P. Zefi, A. Cinar (79. F. Bora), T. Knoll, J. Knoll, P. Dautinger (63. A. Knoll), M. Knoll-Dieminger, S. Balc, D. Scheuch, G. Schuller; S. Hofmarcher, F. Popovic, F. Mayrhofer, M. Stockner

Trainer: Pren Zefi

Karten:

Gelb: Matthias Hackl (33., Foul) bzw. Andreas Knoll (74., Foul), Alexander Plank (80., Foul)