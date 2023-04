Aschbach holt wichtigen Sieg im Jubiläumsderby

Werbung

Auch wenn das Wetter am vergangenen Karsamstag zu wünschen übrig ließ, lieferten sich Wolfsbach und Aschbach ein würdiges 1200-Jahre-Jubiläumsderby (die NÖN berichtete) vor toller Zuschauerkulisse. Von Elfmetern, Kampf und Einsatz und zweimaliger Führung und jeweils fast postwendendem Ausgleich hatte die Partie alles zu bieten.

„Es war ein super Derby vor wirklich toller Kulisse. Auch die Choreo mit den Kindern im Zuge des Jubiläums war super. Wir hätten auch gerne noch mit den Jugendmannschaften gespielt, leider hat das Wetter nicht so mitgespielt“, befand Wolfsbach-Sektionsleiter Franky Wutzel.

Eine „spannende Partie“ sah auch Aschbach-Trainer Daniel Grubhofer. Seine Mannschaft lag mit 1:0 und 2:1 in Führung, musste jedoch jeweils den Ausgleich hinnehmen. Am Ende hatte man mit 4:2 dann doch das bessere Ende für sich und sicherte sich drei wichtige Punkte. Da Verfolger Sonntagberg in Opponitz mit 0:5 klar die Segel streichen musste, sind die Punkte von noch größerer Bedeutung, konnte man sich doch nun bereits auf vier Punkte Abstand absetzen. „In Wolfsbach im Derby muss man auch erst einmal gewinnen vor so einer Kulisse, speziell am Anfang haben wir ein bisschen gebraucht, um richtig ins Spiel zu finden. Da freut man sich natürlich umso mehr über den Sieg“, erklärt der Trainer.

Unterdessen ließ Scheibbs im Nachtrag gegen Göstling am Montag nichts anbrennen und zog an Punkten mit Aschbach wieder gleich.