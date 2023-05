„Es ist auf jeden Fall noch nichts verloren“

Das Spitzenduell der Liga ist Geschichte, Scheibbs geht als Sieger dieser Runde hervor. Mit einem 3:1 gab es für Aschbach in dieser Partie nur wenig zu bestellen.

Mit gleich zwei Eigentoren zeichneten die Gäste an diesem Tag für drei Treffer verantwortlich, zweimal jedoch ins falsche Tor. Trainer Daniel Grubhofer zeigt sich als fairer Verlierer. „Man muss klar sagen, es war ein verdienter Sieg für Scheibbs.“ Die Gründe für die Niederlage sind für den Trainer schnell gefunden. „Wir waren zu ängstlich und zu zurückhaltend, sind auch zu wenig draufgegangen und waren überhaupt nicht bereit für die Zweikämpfe.“ Außerdem sei man auch nicht in Bestbesetzung angetreten. Während Michael Reikersdorfer gar nicht mit dabei war, spielten Ivan Leovac und Igor Miseje angeschlagen. „Es ist natürlich bitter, wenn man in so einer wichtigen Partie nicht in Bestbesetzung ist, aber wir brauchen hier nicht nach Ausreden suchen. Scheibbs war in dieser Partie eindeutig besser, hat speziell in der ersten Halbzeit überragend gespielt und war in allen Belangen besser. Dazu muss man ihnen einfach gratulieren“, stellt Grubhofer dem Gegner ein großes Lob aus.

Auch wenn Scheibbs nun mit drei Punkten Vorsprung auf Aschbach ausgestattet ist, ist für Grubhofer das letzte Wort im Aufstiegskampf noch nicht gesprochen. „Noch ist nichts verloren für uns. Sowohl für Scheibbs als auch für uns gibt es noch sechs Partien zu bestreiten. Wir werden ordentlich Gas geben und die Köpfe nicht hängenlassen“, gibt sich Grubhofer weiterhin kämpferisch.