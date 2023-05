Showdown steht bevor

Lange musste Aschbach am vergangenen Freitag zittern. Obwohl man zunächst in Führung ging und die Partie im Griff hatte, sah man sich plötzlich mit einem Rückstand gegen Hollenstein konfrontiert.

Gleich zweimal setzte der Tabellenletzte in der zweiten Halbzeit einen Nadelstich, der für die Gästeführung sorgte. Erst durch zwei weitere Tore der Hausherren in den letzten Spielminuten – das entscheidende 3:2 erzielte Roland Caprnka per direktem Freistoß – durften die Heimischen doch noch über drei wichtige Zähler im Aufstiegskampf jubeln. Somit konnte man die Führungsposition halten, ehe es am kommenden Samstag auswärts in Scheibbs richtig heiß wird. Gelingt Aschbach zumindest ein Remis, hätte man das Aufstiegsschicksal in den dann noch sechs ausstehenden Partien auf jeden Fall in der eigenen Hand.

„Es war immens schwer für uns. Wir hatten zwar sehr viel Ballbesitz, konnten damit vor der Halbzeit aber nicht wirklich viel anfangen. Nach dem Rückstand haben wir uns am Ende doch noch zurückgekämpft. Auch wenn es heute nicht unsere beste Leistung war, bin ich richtig stolz auf meine Mannschaft, dass sie wirklich Moral bewiesen und den absoluten Siegeswillen gezeigt hat. Auch im Hinblick auf das Duell mit Scheibbs war das sehr wichtig und gibt uns Selbstvertrauen. Wir sind vorbereitet für die große Partie“, blickt Trainer Daniel Grubhofer bereits voraus.