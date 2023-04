Opponitz setzt auf Videoanalyse

Werbung

Das Wetter machte der gesamten 17. Runde der 2. Klasse Ybbstal einen Strich durch die Rechnung, so konnte auch in Lunz nicht gespielt werden und Opponitz musste pausieren.

Schon davor zeigte die Formkurve für Opponitz mit zwei Siegen in drei Spielen – auch trotz der knappen 1:2-Niederlage in Aschbach – nach oben. Unter anderem mitverantwortlich dafür sieht Co-Trainer Robert Rössler ein Videoanalysesystem, genannt „VEO“, das in Opponitz schon im Herbst erstmals zum Einsatz kam und nach und nach Früchte trägt. Das transportable Kamerasystem kommt auch bei Auswärtsspielen zum Einsatz, wird auf einer Vorrichtung mit Teleskoparm platziert und zeichnet das Spiel auf, die Kamera folgt dabei automatisch und muss nicht händisch gesteuert werden. „Bei uns zuhause können wir sie auf der erhöhten Zuschauertribüne platzieren und haben dadurch eine noch bessere Perspektive von weiter oben“, erklärt Co-Trainer Robert Rössler.

Besprechung einmal pro Woche

Im Rahmen des Trainings, genauer gesagt einmal pro Woche beim Abschlusstraining, wird die Aufzeichnung des letzten Spiels herangezogen und mit den Spielern besprochen. „Natürlich besprechen wir dabei die Aktionen, die zu Toren geführt haben, sowohl auf der einen, als auch auf der anderen Seite. Der Trainer sucht sich aber auch andere exemplarische Situationen heraus und verdeutlicht unseren Spielern, was einerseits in der Partie gut funktioniert hat und andererseits, woran wir noch mehr arbeiten müssen“, führt Rössler aus.

Nach und nach zeigen diese Analysen ihre Wirkung, ist sich der Co-Trainer sicher. Verbesserungen in der Spielanlage, im Umschaltspiel und in Pressingsituationen würden sich mehr und mehr bemerkbar machen. „Ich denke schon, dass wir uns dadurch zum Beispiel beim Stellungsspiel schon sehr verbessert haben. Es hilft auch einfach, besser über bestimmte Situationen noch einmal reflektieren zu können, wenn man sie visualisiert vor sich hat.“ Fehler würden natürlich trotzdem nach wie vor passieren, wie bei jeder anderen Mannschaft auch. „Das ist ganz klar, aber wir stehen dadurch kompakter und wollen sukzessive unsere individuellen Fehler minimieren“, sieht Rössler durch die Videoanalyse eine Bereicherung.

Als nächste Aufgabe wartet nun Gresten im Heimspiel. Der Co-Trainer ist auch dafür guter Dinge. „In der Defensive stehen wir schon recht kompakt, wenn wir jetzt unsere Fehler weiterhin noch besser in den Griff bekommen, gehören wir, glaube ich, zu den Top-3-Mannschaften.“