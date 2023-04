Brandl ebnet mit Doppelpack Sieg

Werbung

Die Bezirkshauptstädter liefern sich weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Herbstmeister Aschbach um den Aufstieg in die 1. Klasse West. Nach der überraschenden 0:5-Niederlage von Sonntagberg in Opponitz kristallisiert sich aus dem ursprünglichen Dreikampf um den Titel schön langsam ein spannender Zweikampf heraus. Die Erlauftaler bleiben nach dem 4:1-Derbytriumph beim FC Göstling im Plansoll und halten den Druck für den punktegleichen Tabellenführer Aschbach hoch. Dieser Wichtigkeit ist sich auch der Sportliche Koordinator Erich Mühlbacher bewusst: „Verlieren ist verboten, wie wir am Beispiel Sonntagberg sehen. Nach den beiden Niederlagen gegen Ertl und in Opponitz ist der Punkteabstand zur Spitze schon fast zu hoch. Sie bröckeln weg. Wir müssen deshalb in jedem Spiel auf der Hut sein, damit wir nicht dasselbe Schicksal erleiden.“

Beim Aufeinandertreffen in Göstling taten sich die Scheibbser Kicker speziell in der ersten Halbzeit sehr schwer. Die Gastgeber gingen durch einen schönen Kopfballtreffer von Moritz Roseneder (36.) sogar in Führung. Dank der kräftigen Mithilfe von Göstlings Keeper Jozef Hros, der beim Freistoß-Schupfer von Thomas Gamsjäger keine gute Figur machte, glückte den Gästen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der moralisch wichtige Ausgleich. Dazu Mühlbacher: „Ich muss Göstling ein Kompliment aussprechen. Vor der Pause haben sie ein sehr starkes Spiel gemacht. Wir sind zu Beginn mit der aggressiven Spielweise des Gegners nicht zurechtgekommen.“

Nach dem Seitenwechsel drückte Wechselspieler Sebastian Brandl der Partie seinen Stempel auf. Der schnelle Offensivspieler, der aufgrund seiner Tätigkeiten im alpinen Skibereich erst vor zwei Wochen ins Mannschaftstraining eingestiegen war, führte seine Farben mit einem Doppelpack innerhalb von vier Minuten (58., 62.) auf die Siegerstraße. In der Folge kreierten die Erlauftaler Chancen im Minutentakt. Peter Bohus und Josef Ekker blieben im Abschluss aber vorerst glücklos. Wenige Augenblicke vor dem Schlusspfiff gelang Ekker nach Vorarbeit von Bohus doch noch der Schlusspunkt zum 4:1-Triumph.

Die Bezirkshauptstädter empfangen in der nächsten Runde das abgeschlagene Tabellenschlusslicht Hollenstein. Für Mühlbacher kein Spiel zum Zurücklehnen: „Wir müssen konzentriert ans Werk gehen, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen.“ Nach dieser Partie blicken die Scheibbser auf eine spielfreie Runde, ehe die Frühjahrsmeisterschaft mit den direkten Duellen gegen Aschbach und Sonntagberg so richtig spannend wird. Dazu Mühlbacher: „Da können wir dann zeigen, was alles in uns steckt.“