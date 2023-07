Scheibbser Bezirksteams in Torlaune

SV Raika Scheibbs. Von Anfang an war klar, dass beide Mannschaften keine Geschenke machen würden. Krummnussbaum erwies sich als äußerst harter Gegner, und schon früh in der Partie gerieten die Gäste aus Scheibbs mit 2:1 in Rückstand. Doch der SV Scheibbs bewies Moral und kämpfte sich zurück in die Partie. Der Neuzugang Laurenz Lasselsberger sorgte kurz nach Wiederanpfiff mit einem beeindruckenden Treffer für den Ausgleich zum 2:2. Es schien, als würde die Begegnung bereits mit einer 4:3-Niederlage für die Scheibbser enden, doch in der Schlussphase zeigte Jakob Resl seine Klasse. Mit einem präzisen Freistoß sicherte er seinem Team in letzter Sekunde den verdienten 4:4-Ausgleich.

SC Gresten. Im Testspiel zwischen dem SC Gresten und dem SV Weyer gab es für die Zuschauer ein wahres Spektakel zu sehen. Der Stürmerneuzugang Thomas Bednar zeigte eine überragende Leistung und stellte sein Können eindrucksvoll unter Beweis, indem er gleich fünf Treffer erzielte. Mit diesem beeindruckenden Torreigen ebnete er den Weg zu einem überzeugenden 8:0-Testspielerfolg für die Grestner Mannschaft.

ÖTSU Steinakirchen. Der ÖTSU Steinakirchen musste im zweiten Testspiel gegen den SV Petzenkirchen erneut eine bittere Niederlage hinnehmen. Mit einem Endstand von 4:1 setzte sich der SV Petzenkirchen gegen den Absteiger aus der 1. Klasse West durch. Für die Steinakirchner bedeutet dies eine Herausforderung, sich rechtzeitig vor dem Beginn der zweiten Klasse Ybbstal auf die kommende Saison vorzubereiten. Die Niederlage gegen SV Petzenkirchen mag enttäuschend sein, aber Trainer Josef Lagler bleibt zuversichtlich angesichts der aktuellen Trainingsbeteiligung der Mannschaft. Mit einer engagierten Vorbereitung und einem starken Teamgeist ist er zuversichtlich, dass die notwendigen Anpassungen rechtzeitig vor Meisterschaftsstart erfolgen können.

ASV Kienberg/G. Der ASV Kienberg/Gaming hat im zweiten Testspiel einen überzeugenden Sieg gegen den SV Erlauf errungen und konnte damit die Niederlage der Vorwoche vergessen machen. Besonders herausragend war dabei Milan Gubani, der sich als dreifacher Torschütze hervortat und maßgeblich zum 4:2-Erfolg beitrug. Trotz der verpassten Gelegenheiten war Cheftrainer Nusret Koc mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. Besonders erfreulich war der herausragende Auftritt von Milan Gubani, der mit seinen drei Toren einen großen Anteil am Sieg hatte. Seine Effizienz vor dem Tor war beeindruckend und macht ihn zu einem wertvollen Spieler im Team.

FC Göstling. Für den FC Göstling verlief das Testspiel gegen den FC Landl alles andere als nach Plan. Mit einem klaren Endstand von 1:7 mussten die Ybbstaler bereits in der ersten Halbzeit vier Treffer hinnehmen. Auf Seiten der Landler Mannschaft glänzte Jonas Rodlbauer als „Mann des Spiels“, da er drei Treffer erzielte und somit maßgeblich zum Sieg seines Teams beitrug. Den Ehrentreffer für den FC Göstling erzielte Lukas Heigl. Das Ergebnis macht deutlich, dass es für die Mannschaft von Cheftrainer Daniel Puchner noch einiges zu tun gibt. Insbesondere in der Defensive müssen die Fehler abgestellt werden, um künftig solche klaren Niederlagen zu vermeiden. Gegen den nächsten Testspielgegner Mariazell wird es wichtig sein, kompakter zu stehen und die gegnerischen Angriffe besser zu verteidigen.