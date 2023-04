Wolfsbach muss sich geschlagen geben

Werbung

Wolfsbach - Lunz / See 0:2. Im Vorfeld der Partie schienen die Rollen klar verteilt zu sein. Wolfsbach am vorletzten Tabellenplatz empfing den Viertplatzierten aus Lunz. Ganz so eindeutig sollte sich diese Partie jedoch nicht gestalten. Die Hausherren machen es den Gästen alles andere als leicht, dennoch geht Lunz nach 22 Minuten in Führung. Nach einem Freistoß kommt Mathias Pechhacker zum Ball und köpft zur Führung ein.

Wolfsbach bleibt dran

Die Hausherren lassen sich auch vom Rückstand nicht beirren und geben weiter alles, um etwas Zählbares mitzunehmen. Speziell in der zweiten Halbzeit stellen sich die Heimischen offensiver auf, machen Druck nach vorne und drücken auf ein Tor. Das sollte letztlich jedoch nicht gelingen. Im Gegenteil: In der Nachspielzeit sind die Gäste aus einem Konter erfolgreich, Adrian Moszyk lässt sich die Gelegenheit nicht entgehen und sorgt mit dem 0:2 für die endgültige Entscheidung.

Franky Wutzel (Sektionsleiter SU Wolfsbach): „Wir waren letztendlich leider nicht in der Lage, das Tor zu machen. Es fehlt gerade das letzte Bisschen Entschlossenheit, dass wir dann in solchen Partien auch etwas mitnehmen. Man hat spielerisch auch überhaupt keinen Unterschied gemerkt, dass da der Vorletzte gegen den Vierten spielt.“

Statistik:

Wolfsbach - Lunz / See 0:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (22.) Pechhacker, 0:2 (91.) Moszyk

Karten: Pachole (86., Gelbe Karte Foul), Sturm (81., Gelbe Karte Kritik)

Wolfsbach: Kühnl; Berndl Georg, Palmetshofer (62. Pachole), Tempelmayr, Valaitis, Rusnak, Ziervogl, Hegedüs, Tanzer (76. Sturm), Pachole Mario, Berndl Bernhard

Lunz / See: Szigeti; Pechhacker, Garyga, Bayer, Wutzl Lukas, Roseneder (73. Leitner), Wepa, Misan (90. Helmel), Wutzl Raphael, Biber, Moszyk

105 Zuschauer, Schiedsrichter: Hermann Flatzelsteiner