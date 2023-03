Scheibbs erfüllt Pflicht

Die Hausherren starten zaghaft in die Partie und überlassen den Gästen großteils das Spielgeschehen. Nach 15 Minuten dann der erste Schock: Aufseiten von Wolfsbach muss Karl Kammerhofer mit einem vermuteten Kreuzbandriss vom Platz. Aus der einen oder anderen Halbchance der Heimischen entsteht nichts Zählbares, stattdessen sind es wenige Minuten vor der Pause die Gäste, die erstmals anschreiben. Nach einem Eckball ist Clemens Hörhan zur Stelle und sorgt für die Scheibbser Pausenführung.

Ausgleich ist nicht genug

Nach dem Seitenwechsel kommen die Hausherren besser ins Spiel und nach wenigen Minuten auch gleich zum Ausgleich. Adam Rusnak versenkt den Ball vom 16er Eck ins lange Kreuzeck zum 1:1. Nur zehn Minuten später dann aber die erneute Führung für die Gäste. Eine Flanke nach einem Standard lenkt Spielertrainer Eimantas Valaitis per Kopf unglücklich ins eigene Tor ab. In der 71. Minute folgt dann die endgültige Entscheidung, Matthias Pumhösel macht die Hoffnungen auf einen Wolfsbacher Punktgewinn zunichte. Für Scheibbs gibt es also im Aufstiegsrennen einen wertvollen Dreipunkter, Wolfsbach bleibt auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Franky Wutzel (Sektionsleiter SU Wolfsbach): "Vor allem in der ersten Halbzeit war es alles in allem einfach zu wenig, damit man da etwas Zählbares einfahren kann. Nach der Pause haben wir uns dann besser präsentiert, aber das hat einfach nicht gereicht."

Wolfsbach - Scheibbs 1:3 (0:1)

Samstag, 25. März 2023, Wolfsbach, 90 Zuseher, SR Mustafa Celikkiran

Tore:

0:1 Clemens Hörhan (43.)

1:1 Adam Rusnak (49.)

1:2 Eimantas Valaitis (60., Eigentor)

1:3 Matthias Pumhösel (71.)

Wolfsbach: L. Reitmann - A. Rusnak - K. Kammerhofer (15. M. Mayrhofer), M. Pachole - T. Ziervogl - E. Valaitis - J. Tanzer (83. T. Sturm) - G. Berndl - E. Hegedüs, B. Berndl - D. Tulcan; E. Softic, M. Palmetshofer, D. Wieser, F. Punzhuber

Trainer: Eimantas Valaitis

Scheibbs: S. Zehetner - J. Resl - M. Winter (24. M. Pumhösel) - T. Gamsjäger - L. Mühlbacher - M. Egger (88. F. Wallgram), J. Stasny, C. Hörhan (87. S. Henikl) - P. Bohus - J. Ekker - T. Ekker; P. Eder, P. Taschl

Trainer: Josef Lagler

Karten:

Gelb: Daniel-Ioan Tulcan (61., Foul) bzw. keine