Wolfsbach holt sich Heimsieg

Wolfsbach - Strengberg 2:1. Für Wolfsbach ging es in dieser Partie um den ersten Sieg im Frühjahr. Zunächst legt man es in diesem Spiel eher defensiv und abwarten an, von beiden Seiten wird mit vielen hohen Bällen operiert. In der 21. Minute folgt dann ein Treffer der Marke „Traumtor“, wie auch Strengberg-Trainer Andreas Walchshofer zugibt, jedoch von Patrick Ziernwald ins eigene Tor. Auf Höhe der Mittellinie will er einen Rückpass zum eigenen Tormann per Dropkick spielen, der fällt jedoch zu scharf aus und senkt sich hinter Dominik Schachinger ins eigene Tor zur Führung der Hausherren.

Anschlusstreffer kommt zu spät

Die Hausherren werden dann auch noch zweimal richtig gefährlich, die Stange verhindert aber beide Male ein weiteres Tor. Bei der knappen Führung sollte es dann also bis zur Halbzeit bleiben, für Zählbares reicht es vorerst nicht mehr. Nach dem Seitenwechsel kommen die Gäste dann besser in die Partie und versuchen Druck aufzubauen sowie die Hausherren zu Fehlern zu zwingen. In der 75. Minute folgt jedoch das 2:0 für Wolfsbach: Bernhard Berndl steht nach einem Eckball goldrichtig und verwertet. Kurz vor Schluss fällt dann zwar doch noch das 2:1 durch Adam Fukala, für mehr reicht es letztlich jedoch nicht.

Franky Wutzel (Sektionsleiter SU Wolfsbach): „Heute war es am Ende ein verdienter Sieg. Mit dem zweiten Tor und dem Sieg am Ende haben wir uns jetzt endlich einmal belohnt für den Aufwand, den wir betreiben.“

Andreas Walchshofer (Trainer FCU Strengberg): „Die erste Halbzeit war grottenschlecht, da waren wir komplett ideenlos. In der zweiten Halbzeit ist es dann ein bisschen besser geworden, aber zu mehr als Ergebniskosmetik hat es nicht mehr gereicht.“

Statistik:

SU WOLFSBACH - FCU STRENGBERG 2:1 (1:0).

Torfolge: 1:0 (21., Eigentor) Ziernwald, 2:0 (75.) Berndl, 2:1 (86.) Fukala.

Karten: Reitmann (90+1., Gelbe Karte Unsportl.)Fehringer (40., Gelbe Karte Foul)

Wolfsbach: Reitmann; Palmetshofer (62. Wieser), Ziervogl, Rusnak, Berndl; Pachole, Valaitis; Tanzer (68. Stollnberger), Tulcan (77. Sturm), Tempelmayr; Hegedüs.

Strengberg: Schachinger; Hackl, Fukala, Walchshofer, Lettner; Riedler, Siekiera; Fehringer, Schöffmann, Wagner Florian; Ziernwald (HZ. Fuchs).

Wolfsbach, 150 Zuschauer, SR Tarhan.