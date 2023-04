Frankenfels: Standards waren der Schlüssel

Werbung

Für den SV Yspertal war die Partie gegen Frankenfels nach einer Absage und einer spielfreien Runde das erste Pflichtspiel im Frühjahr. Dass die Gäste schon zwei Matches in den Beinen hatten, war ein klarer Vorteil, den die Mannschaft von Trainer Martin Stupphann auch zu nützen wusste. Nach 33 Minuten stand es 3:0 für den FCU.

Viertes Saisonspiel ohne Gegentreffer

Dass es Frankenfels gelang, mit Rene Schaumüller und Markus Affengruber Yspertals torgefährlichste Spieler – in Summe erzielten sie 23 Treffer – weitgehend aus dem Spiel nehmen konnten, war die halbe Miete. Den Rest erledigte man mit ruhenden Bällen: An allen drei Toren war Standard-Spezialist Michael Deuretzbacher beteiligt. Einen verwertete Michael Grubner technisch versiert mit einer Brustannahme und Drehschuss, den zweiten leitete Sascha Fahrngruber gefühlvoll mit dem Fuß zur Mitte weiter, wo Juraj Kroslak wartete, den dritten fälschte ein Yspertaler ins eigene Tor ab. Zur Pause gab Stupphann als Ziel aus, zu null zu spielen, was auch dank einer starken Leistung von Goalie Christian Klauser dann auch zum vierten Mal in der Saison gelang. An der Tabellenspitze blieb indes alles beim Alten. Im Topspiel der Runde fügte Ardagger Bischofstetten einen Dämpfer im Titelkampf zu.