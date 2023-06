Bischofstetten fand neuen Trainer

Mit Saisonende beendete Thomas Kern seine Karriere als Trainer in Bischofstetten. Jetzt stellte die SUB mit Erich Karrer bereits den neuen Coach für die kommende Saison vor.

Mit Erich Karrer kommt ein routinierter Trainer nach Bischofstetten, der die Mannschaft in der kommenden Saison weiterentwickeln soll. „Erich Karrer ist ein erfahrener Mann, der auch schon in höheren Ligen trainiert hat. Ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm“, so Bischofstettens Sportlicher Leiter Alexander Schneider.

Erich Karrer trainierte unter anderem bereits die Mannschaften des USC Rohrbach, SC Lilienfeld und SC Hainfeld. Nach einer Pause möchte Karrer jetzt wieder in das Trainergeschäft einsteigen: „Ich wollte jetzt in der Pension wieder was machen. Die Arbeit mit jungen Menschen gefällt mir sehr und da hat sich die Möglichkeit in Bischofstetten angeboten“, erklärt Erich Karrer. Auch einen neuen Co-Trainer bekommt Bischofstetten in der kommenden Saison: Davor Saric, der zuletzt Co-Trainer beim SC St. Pölten war, wird Erich Karrer unterstützen.

Jetzt befindet sich die Mannschaft der SU Bischofstetten erst einmal in der Sommerpause. Am 17. Juli möchte man dann mit der Vorbereitung für die kommende Saison gemeinsam mit dem neuen Coach starten. „Bischofstetten hat mit dem vierten Platz ein super Ergebnis abgeliefert. Ich will jetzt nicht alles umdrehen, weil es hat ja sehr gut funktioniert. An der einen oder anderen Stelle möchte ich aber etwas verändern. Für mich als Trainer ist aber vor allem Disziplin wichtig, zum Beispiel die Pünktlichkeit am Training“, erklärt Karrer.