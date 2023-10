Bischofstetten stellt gegen Krummnußbaum Topform unter Beweis

Von der durchwachsenen Vorbereitungsphase im Sommer merkt man in Bischofstetten überhaupt nichts. Die Strapazen rund um Kurzzeit-Trainer Erich Karrer sind vergessen und damit steht im Vordergrund nurmehr eines: Der sportliche Erfolg.

Gemeinsam mit dem neuen Trainer Davor Saric lieferte die SU Bischofstetten bis dato eine starke Saison ab und ging in sieben von acht Spielen als Sieger vom Platz. Lediglich gegen Frankenfels konnte man nur einen Punkt ergattern. Am vergangenen Wochenende nahm die Erfolgsserie des Tabellenführers dann den Höhepunkt: Vor heimischer Kulisse beim Bischofstettener Sturmheurigen setzten sich die Gastgeber gegen den direkten Konkurrenten Krummnußbaum durch und verteidigten damit die Tabellenführung. Für den Siegestreffer beim 1:0-Sieg sorgte Artur Minin. „Wir konnten das sehr intensive Spiel von beiden Mannschaften schlussendlich verdient gewinnen. Zurzeit läuft es super für uns und ich fühle mich auch sehr wohl in Bischofstetten“, zeigt sich Coach Davor Saric positiv gestimmt.

Neu errichtete Tribüne wurde eingeweiht

Mit dem Meisterschaftsspiel beim Bischofstettener Sturmheurigen wurde auch eine neue, zusätzliche Tribüne das erste Mal in Verwendung genommen. „Kurz vor dem Sturmheurigen ist diese Tribüne noch fertiggestellt worden und konnte dann gegen Krummnußbaum das erste Mal verwendet werden“, erklärt der Sportliche Leiter Alexander Schneider.

Mit diesem Sieg konnte die SU Bischofstetten also die Tabellenführung verteidigen und den Abstand nach hinten bedeutend vergrößern. Die Mannschaft von Trainer Davor Saric liegt nun bereits fünf Punkte vor dem Tabellenzweiten Ferschnitz. Einen Punkt dahinter auf Rang drei liegt der SV Krummnußbaum, allerdings bei einem Spiel weniger.

Für Krummnußbaum war das 0:1 gegen Bischofstetten die erste Niederlage der Saison. Für Sektionsleiter und Co-Trainer Dominik Ledermüller ist das aber kein Beinbruch: „Es war ein sehr ausgeglichenes Match, in dem beide Mannschaften gewinnen hätten können. Die Niederlage jetzt tut natürlich weh, allerdings ist noch nichts verloren. Unsere Mannschaft hat Potenzial und das sieht man auch. Wir wollen auf jeden Fall weiterhin vorne mitmischen.“

Während der SV Krummnußbaum am kommenden Wochenende wegen des traditionellen Nussfestes die Partie gegen die SG Waldhausen/Gloxwald auf den 26. Oktober verschoben hat, steht für die SU Bischofstetten bereits das nächste Pflichtspiel an: Am Samstag ist man zu Gast in Yspertal, wo die Elf von SUB-Trainer Davor Saric die Erfolgsserie fortführen möchte.