Ferschnitz bleibt weiterhin ohne Niederlage

Zwei Spiele, vier Punkte, weiterhin ungeschlagen: Das ist die Bilanz des USV Ferschnitz vom vergangenen Wochenende.

Bereits am Freitag musste man auswärts in St. Oswald antreten – die Partie musste vor knapp einem Monat verschoben werden –, wo man sich einen soliden 2:0-Auswärtserfolg sichern konnte. Ferschnitz bot eine durchwegs gute Leistung, wenngleich man die Partie schon früher entscheiden hätte können. „Wir waren spielerisch klar stärker, hätten dann aber auch mehr Tore machen müssen, da haben wir zu viele Chancen verstreichen lassen. Insgesamt hat das aber schon gepasst“, resümiert Sektionsleiter Roland Hiessleitner. Nur zwei Tage später stand bereits das Spiel gegen Nöchling am Programm. Und den Hausherren steckte das Spiel vom Freitag noch sichtlich in den Beinen. Schon nach zehn Minuten fing man sich das 0:1 und musste sich dann mit dem Rückstand herumschlagen. „Wir sind nicht so spritzig wie gewohnt in die Partie gekommen. Nöchling hat gut gegen den Ball gespielt und war von Anfang an aggressiv“, erklärt Hiessleitner. Nach dem Ausgleich in der zweiten Halbzeit durch Bernhard Zehetner hat Ferschnitz zwar das Spiel im Griff und Chancen auf den Sieg, der entscheidende Treffer fiel aber nicht.

„Man hat gemerkt, dass wir noch schwere Beine vom Freitagsspiel hatten, das auch sehr laufintensiv war. Mit mehr Konsequenz wäre auch der Sieg drin gewesen, aber aktuell ist es Jammern auf hohem Niveau. Wir sind weiter ungeschlagen und vorne dabei. Insofern können wir zufrieden sein.“