Frankenfels zurück auf der Siegerstraße

Nach dem Debakel in Ferschnitz und dem 2:2 gegen Bischofstetten ist der FCU Frankenfels mit einem 5:0-Erfolg in Gloxwald auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Juraj Kroslak, Michael Kaluha und Jonas Niederer sorgten noch in der ersten Halbzeit für die Vorentscheidung zugunsten der Gäste. Alex Gruber und Kaluha fixierten nach der Pause den Endstand. “Wir haben schon gegen Bischofstetten einen Aufwärtstrend gezeigt und waren auch jetzt die bessere Mannschaft“, sagt FCU-Trainer Martin Stupphann. Für Waldhausen/Gloxwald war es der erste Punktverlust der Saison. Der Absteiger hatte die bisherigen vier Partien alle gewonnen. Stupphann relativiert: „Gegen die stärksten Mannschaften haben sie noch nicht gespielt.“

Optimistisch stimmt das 5:0 dennoch. Zumal Stuphann erstmals über seinen gesamten Kader verfügen, mit Christian Winter und Michael Grubner zwei potentielle Stammspieler von der Bank bringen konnte. „Wenn wir komplett sind, können wir jeden schlagen. Waldhausen war mit dem 5:0 noch gut bedient“, sagt der Coach.

Die nominell stärksten Gegner hat Frankenfels nun hinter sich. Für den FCU geht es nun darum, im restlichen Herbst möglichst viele Punkte einzuheimsen und davon zu profitieren, dass sich die anderen Topteams in den direkten Duellen gegenseitig Punkte wegnehmen. „Dann werden wir sehen, ob wir im Frühjahr noch ein Wörtchen um den Titel mitreden können“, sagt Stupphann.