Gestärkt in die neue Saison

Viele Veränderungen

Krummnußbaum gehört zu den Vereinen mit den größten Veränderungen im Kader. Zum einen stellte man ein neues Legionärs-Duo vor: Bruno Cernansky kommt von Weiten und Samuel Korenacka von Langenlebarn. Zusätzlich verpflichtete man unter anderem auch Giorgi Ajamovi und Eduar Musa von Melk, Isaac Ajaino und Nermin Alagic von Pöchlarn und Maximilian Riedl aus Leonhofen. Außerdem kehren Özgür Camur aus Blindenmarkt und Sebastian Krammer aus Grein zurück.

Einen Umbruch im Kader gab es auch beim USV Klein-Pöchlarn. Neben den Legionären Jakub Maly und Miroslav Ronec gab man auch einige weitere Spieler ab. Darunter Bayram Arikan, Maximilian Hochenauer, Kubilay Ünlüsoy und Mehmet Dikici. Allerdings verpflichtete man auch reichlich Neuzugänge. Dazu gehören Sandor Szidor aus Ybbs, sowie die weiteren Legionäre Eric Vischak und Erik Parpacs. Außerdem kommt auch Halim Bajrami, ebenfalls aus Ybbs, und Dari Moussa vom SC St. Pölten.

Bei Absteiger Waldhausen/Gloxwald taten sich in der zurückliegenden Transferphase ebenfalls einige Veränderungen auf. Zum einen gab man die beiden Legionäre Soma Lörinczy und Attila Beszterczei ab. Zum anderen beendeten einige Stammspieler die Karriere. Dafür kommen mit Maximilian Neumaier und Daniel Hofer zwei bekannte Gesichter von Pabneukirchen zurück zu Waldhausen/Gloxwald. „Wir haben gesagt, wenn wir absteigen, werden wir auch unsere Legionäre abgeben. Wir haben jetzt eine sehr junge Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von ungefähr 21“, erklärt Trainer Sebastian Ridler.

Der USC Maria Taferl geht geschwächt aus der abgelaufenen Transferphase hervor. Mit Benedikt Hackl, Alexander Hofbauer, Alexander Rapolter, Fabian Winkler und Timo Scheer verlassen wichtige Stammspieler den Verein. Mit Fabian Schmid und Dominik Nageler holte man lediglich zwei neue Spieler aus Gottsdorf. „Wir haben schon viele Schwächungen dabei leider. Wir werden jetzt einmal schauen wie es uns geht und im Winter eventuell Neuzugänge holen“, erklärt Sektionsleiter Raphael Colle.

Punktuelle Verstärkungen

Beim USV Münichreith gab man in der zurückliegenden Transferphase zwei Stammspieler ab: Zum einen kehrt Alexander Weißengruber nach Weiten zurück, zum anderen trennte man sich von Legionär Miroslav Mihok. Die Abgänge konnte man aber gut ersetzen. Neben Pascal Neuzil, der aus Pöggstall wieder nach Münichreith zurückkehrt, kommen außerdem mit Michal Suran und Daniel Filzwieser zwei neue Spieler von Pottenbrunn. „Der erste Eindruck der Neuzugänge beim Testspiel war äußerst positiv. Sie werden uns defensiv mit Sicherheit verstärken“, erklärt Trainer Daniel Lehner.

Wenig tat sich beim Tabellenletzten der vergangenen Saison, dem TSV Nöchling. Mit Matthias Gruber kommt ein neuer Mann von Waldhausen/Gloxwald, der vorerst aber noch verletzungsbedingt pausieren muss und im ersten Testspiel deswegen fehlte. Abgänge hat man keine zu vermerken.

In Yspertal hatte man mit Philip Spitzhofer in der zurückliegenden Transferphase einen Abgang zu kompensieren. Dafür holte man Thomas Bergwein auf Leihbasis von Weiten für die Defensive. „Wir sind mit dem Kader wie er ist sehr zufrieden“, zeigt sich Trainer Roland Zimmerl positiv.

Auch in St. Oswald blieb der Kader von Trainer Roland Voracek weitestgehend unverändert. Mit Christian Wimmer verlässt jedoch ein Stammspieler den Verein in Richtung Pabneukirchen. Dafür holte man von Yspertal Michael und Samuel Pichler. „Die beiden Neuzugänge waren bereits am Training, sind super in die Mannschaft aufgenommen worden und haben einen positiven Eindruck gemacht“, berichtet Trainer Roland Voracek.

Trainerposten neu besetzt

In Bischofstetten verstärkte man den Kader punktuell für die kommende Saison. Neben dem neuen Trainerteam rund um Coach Erich Karrer holte man mit Peter Blauensteiner auch einen neuen Torhüter. Dafür gab man den ehemaligen Torwart Marco Obetko ab. Außerdem holte man mit Nail Ulusoy von Furth eine Verstärkung für die Offensive. „Diese Woche starten wir mit dem Training. Wir konnten unsere Abgänge auf jeden Fall gut kompensieren und mit Erich Karrer einen tollen neuen Trainer engagieren“, so Sportlicher Leiter Alexander Schneider.

Auch in Erlauf hat ab diesem Sommer ein Neuer das Trainerzepter übernommen. Eimantas Valaitis wird die Mannschaft sowohl als Coach als auch als Spieler unterstützen. Zusätzlich verpflichtete man das Legionärs-Duo aus Klein-Pöchlarn, Miroslav Ronec und Jakub Maly. Die bisherigen Legionäre sowie Felix Thier verlassen den Verein. „Die beiden Legionäre haben sich im ersten Testspiel bereits bewährt. Unser neuer Spielertrainer wird dann ab dieser Woche zur Mannschaft stoßen“, zeigte sich Funktionär Christoph Schimatschek zufrieden.

Beim ersten Testspiel am vergangenen Wochenende gegen Gottsdorf musste sich der USC Maria Taferl 0:5 geschlagen geben. In der Übertrittszeit verzeichnete man etliche Abgänge. Foto: Foto:

Jakub Maly spielte bis zuletzt noch im Klein-Pöchlarner Dress. Ab kommender Saison wird er für Erlauf spielen. Foto: Foto: