Neuer Torhüter in Bischofstetten

Nachdem man in Bischofstetten vergangene Woche mit Erich Karrer den neuen Trainer für die kommende Saison vorstellte, steht bereits jetzt der nächste Top-Transfer fest: Peter Blauensteiner wird der neue Torhüter der SUB.

Der bisherige Stammtorhüter Marco Obetko fehlte bereits in den letzten Partien der Saison verletzungsbedingt und wird fortan nicht mehr für Bischof-stetten im Tor stehen. „Unser Ziel war es, für die neue Saison einen Torwart zu haben, der auch auf den Trainings ist. Bisher war das mit unserem Legionär Marco Obetko nicht der Fall“, erklärt Sportlicher Leiter Alexander Schneider.

Mit Peter Blauensteiner kommt nun ein routinierter Torhüter aus der Umgebung nach Bischofstetten, der den Anforderungen des Vereins gerecht wird: „Ich bin sehr zufrieden mit der Verpflichtung von Peter Blauensteiner. Er wird mit seiner Routine ein sicherer Rückhalt für unser Team. Trotz seiner 39 Jahre gehört er noch immer zu den besten Tormännern in der Umgebung.“

Zusätzlich zu Torhüter Peter Blauensteiner verstärkte sich die SUB auch im Mittelfeld für die kommende Saison: Nail Ulusoy kommt vom USV Furth aus der 1. Klasse Nordwest-Mitte nach Bischofstetten. „Nail (Anm. Ulusoy) ist schnell und quirlig und wird so die Mannschaft sicherlich verstärken“, so Schneider.

Neuzugänge auch in Klein-Pöchlarn

Neben der SU Bischofstetten wurde auch der USV Klein-Pöchlarn in der vergangenen Woche aktiv am Transfermarkt und verpflichtete zwei neue Spieler für die Kampfmannschaft. Zum einen wird Sandor Szidor vom ASK Ybbs aus der 2. Landesliga West nach Klein-Pöchlarn kommen und soll im Team von Trainer Thomas Kögl die Defensive verstärken. Zum anderen wird Erhan Kilic vom SV Erlauf nach Klein-Pöchlarn wechseln.

„Die beiden Neuzugänge werden die Mannschaft auf jeden Fall verstärken. Wir wollen außerdem noch zwei bis drei weitere Spieler im Sommer verpflichten. So können wir in der nächsten Saison hoffentlich dann so richtig loslegen“, erklärt Klein-Pöchlarns Trainer Thomas Kögl.