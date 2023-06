Neumarkt das Maß aller Dinge

Perfekte SaisonFür den SV Neumarkt hätte die Saison nicht besser laufen können: Sowohl in der Kampfmannschaft als auch in der U23 war man in dieser Saison das Maß aller Dinge und holte in beiden Bewerben den Titel. „Wir sind natürlich hoch zufrieden. Wir haben mit einer sehr jungen Mannschaft in dieser Saison ein top Ergebnis abgeliefert“, so Trainer Patrick Gruber.

Für die erste Saison in der 1. Klasse West wird der Kader der Neumarkter weitestgehend gleichbleiben. Lediglich in der Innenverteidigung möchte man sich im Sommer noch verstärken.Durchstarter des FrühjahrsDer SV Yspertal bekam in der Winterpause mit Roland Zimmerl einen neuen Trainer. Ab dann legte man in der Frühjahrssaison erst so richtig los. Nach elf Punkten im Herbst verdoppelte man im Frühjahr die erreichte Punktzahl und wurde die viertbeste Mannschaft der Rückrunde. Insgesamt belegte die Zimmer-Elf schlussendlich Rang sieben: „Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ich fühle mich in Yspertal außerdem sehr wohl und wurde super aufgenommen.“Ziele erreichtFür die SU Bischofstetten lief die erste Saison in der 2. Klasse Yspertal/AV sehr erfolgreich. Den sechsten Platz aus der Vorsaison in der 2. Klasse Traisental konnte man mit Platz vier toppen, außerdem lag man in der U23 lange Zeit auf Meisterkurs, musste sich schlussendlich aber mit Platz zwei begnügen. „Wir haben eine super Saison gespielt und sind mit dem Ergebnis echt zufrieden. Schade ist nur, dass es mit dem Meistertitel in der U23 nicht geklappt hat“, resümiert Sportlicher Leiter Alexander Schneider.

Der USV Münichreith hielt in der Frühjahrssaison den sechsten Platz, den man auch in der Hinrunde bereits erreicht hat. „Aufgrund von den großen Punktabständen im Winter war nach vorne leider nicht mehr viel möglich. Dennoch können wir sehr zufrieden sein. Wir haben uns spielerisch weiterentwickelt und konnten uns auch gegen starke Gegner beweisen, auch wenn schlussendlich oft Kleinigkeiten gefehlt haben.“

Der USC Maria Taferl beendete die erste Saison nach dem Vereinsumbruch mit neuem Vorstand und Trainer schlussendlich im Mittelfeld auf Rang acht. „Für uns war das eine Probesaison nach dem großen Umbruch. Unser Ziel war es, dass wir im Mittelfeld mitspielen können, und das ist uns auch gelungen. Somit können wir mit der Saison zufrieden sein“, erklärt Sektionsleiter Raphael Colle.

Unzufrieden mit ErgebnisDen letzten Platz aus der Hinrunde konnte der SKV St. Oswald schlussendlich zwar abwenden. Dennoch kann man mit dem vorletzten Tabellenrang nicht zufrieden sein. Großes Problem war für Trainer Roland Voracek vor allem die Kaderbreite: „Wir hatten leider immer viele Ausfälle bei einem ohnehin schon dünnen Kader. Wir haben mit den vorhandenen Mitteln das beste gemacht und sind nicht Letzter geworden. Zufrieden kann man mit diesem Rang aber dennoch nicht sein.“

Als Tabellenschlusslicht beendet in diesem Jahr der TSV Nöchling die Saison. Nach dem vorletzten Platz mit sieben Punkten im Herbst konnte man sich in der Rückrunde nicht verbessern und landete schlussendlich mit elf Punkten ganz unten. „Mit dem Ergebnis sind wir natürlich nicht zufrieden. Allerdings haben Trainer und Mannschaft die gesamte Saison über immer gut gearbeitet. Jetzt heißt es, den Fokus auf die neue Saison zu legen“, resümiert Obmann Johann Schachenhofer. Für die kommende Saison verstärkte sich der TSV Nöchling bereits mit dem ersten Neuzugang: Matthias Gruber von Waldhausen/Gloxwald wird für die Nöchlinger am Platz stehen.

Etwas anders hätte man sich die Saison auch bei Absteiger Krummnußbaum vorgestellt. Schlussendlich reichte es mit 20 Punkten lediglich für Tabellenrang elf. „Die Saison war nicht sehr berauschend. Wir hätten vor der Saison gedacht, dass mehr geht. Das Frühjahr war für uns bereits nur mehr Vorbereitung auf die nächste Saison. Im Sommer wollen wir wieder voll durchstarten“, erklärt Obmann Stellvertreter Dominik Ledermüller.

Dazu möchte man sich auch mit einigen Neuzugängen verstärken. Einer steht bereits jetzt fest: Mit Bruno Cernansky kommt ein Stürmer vom USV Weiten. Außerdem wird man einen neuen Torhüter verpflichten. Der bisherige Torwart Tomas Klacansky wird dem SVK allerdings als Torwarttrainer erhalten bleiben.

Beim SV Erlauf war die Saison geprägt von vielen Ausfällen und Verletzungen. Schlussendlich reichte es nur zu Tabellenplatz neun. „Unser Ziel wäre Platz sechs oder sieben gewesen. Wir konnten die Ausfälle leider nicht gut kompensieren“, erklärt Trainer Harald Schobersberger.

Auch der USV Klein-Pöchlarn blieb unter den Erwartungen und beendete die Saison schlussendlich am zehnten Platz. „Wir haben leider eine sehr inkonstante Saison gespielt mit vielen Ausfällen. Das hat sich auch in der Trainingsbeteiligung widergespiegelt. So kann man nicht erfolgreich sein“, resümiert Trainer Thomas Kögl.