Trainerwechsel in Maria Taferl

Die Mannschaft vom USC Maria Taferl kam in dieser Saison noch nicht so richtig in Fahrt. In sechs Spielen konnte man lediglich einen Sieg holen, in den übrigen Spielen setzte es Niederlagen. Nach der jüngsten 1:4-Niederlage gegen Krummnußbaum zog der Verein nun die Reißleine und trennte sich von Coach Alexander Schrenk.

„Nach intensiven Gesprächen und einer ausführlichen fachlichen Analyse haben wir uns dazu entschieden, die Zusammenarbeit mit Alexander Schrenk als Trainer zu beenden“, erklärt der Verein in einer Aussendung gegenüber der NÖN. Und weiter: „Die sportliche Entwicklung und das vom Spielerrat eingeholte Feedback veranlassten uns zu einer neuen sachlichen Bewertung des Status quo, wo wir leider feststellen mussten, dass unsere Mannschaft nach den zuletzt überschaubaren sportlichen Leistungen in dieser schwierigen Zeit einen neuen Impuls, eine Aufbruchsstimmung, Sicherheit und Zuversicht braucht.“

Maria Taferls Sportlicher Leiter Raphael Colle kommentiert die Entscheidung wie folgt: „Wir schätzen Alexander Schrenk als Menschen und Fußballexperten. Mit seiner sehr wertschätzenden Art und Weise hat er fachlich sehr gute Arbeit geleistet und ist ein ausgezeichneter Übungsleiter. Letztendlich war es aber so, dass er unsere stark verunsicherte Mannschaft nicht mehr so erreicht hat, wie es unserer Meinung nach sein soll und da haben wir uns als Verein dann eben in der Pflicht gesehen zu handeln. Uns war wichtig, dass wir nicht im Streit auseinandergehen. Er ist ein absolut klasse Kerl und wir möchten uns auf diesem Weg für die Zusammenarbeit bedanken und wünschen ihm sowohl sportlich als auch privat alles Gute!"

Trainerposition wird vorerst intern nachbesetzt

Nach der Entscheidung über die Beendigung der Zusammenarbeit mit Trainer Alexander Schrenk geht der USC Maria Taferl nun auf die Suche nach einem neuen Trainer. Interismistisch wird für die Mannschaft an einer internen Lösung gearbeitet, wie der Verein in der Aussendung erklärt: „Ziel ist es nun, dass die Spieler wieder mit dem Herzen bei der Sache sind, den Kopf frei bekommen und wieder Selbstvertrauen aufbauen. Nur so ist es möglich, dass die gesamte Mannschaft trotz der etwas angespannten Personalsituation möglichst schnell zu ihrer wahren Leistungsstärke zurückfindet. Die kommenden Trainings bzw. Spiele wird die Mannschaft interimistisch mit einer internen Lösung betreut.“

Am kommenden Wochenende wird der USC Maria Taferl bereits das erste Spiel mit neuem Trainer bestreiten. Für den Tabellenzehnten geht es am Sonntag auswärts gegen den SV Yspertal.