Vorbereitung in Krummnußbaum läuft auf Hochtouren

Der SV Krummnußbaum hat große Ambitionen für die anstehende Saison. Nachdem das erste Jahr nach dem Abstieg durchwachsen verlief und man schlussendlich am elften Platz landete, möchte man dieses Jahr wieder weiter vorne mitspielen. „Wir haben im Sommer viel investiert und wollen auf jeden Fall dieses Jahr wieder weiter vorne mitspielen“, erklärt Obmann-Stellvertreter Dominik Ledermüller. Im jüngsten Testspiel gegen Hohenberg/St. Aegyd setzte es allerdings einen Rückschlag für die Krummnußbaumer.

Zu Hause reichte es für den SVK lediglich zu einem 2:5 gegen die SG Hohenberg/St. Aegyd aus der 2. Klasse Traisental/Alpenvorland. Obwohl die Mannschaft bis auf zwei Ausfälle vollständig war, zeigte die Elf von Trainer Simon Heinzl keine gute Leistung und war klar unterlegen. „Das war leider eine miserable Leistung der Mannschaft. Es ist niemandem etwas gelungen und wir haben viele blöde Fehler gemacht. Angesichts der ansonsten eigentlich äußerst positiven Vorbereitung war ich nach dem schlechten Spiel enttäuscht“, erklärt Ledermüller.

Abgesehen davon ist man laut Dominik Ledermüller in Krummnußbaum aber äußerst zufrieden mit der bisherigen Vorbereitungsphase: „Wir haben durchschnittlich 28 Spieler am Training und jeder gibt echt alles. Also Hut ab vor der ganzen Mannschaft. Jetzt müssen wir einfach nur mehr die Leistung auch auf das Spielfeld bekommen.“

Neuzugänge: Korenackaund Co. zeigen bereits auf

Sehr gut haben sich bis dato auch die Krummnußbaumer Neuzugänge präsentiert. Neben einigen anderen holte man im Sommer auch ein neues Legionärsduo mit Samuel Korenacka und Bruno Cernansky. „In der Offensive sind wir mit den beiden jetzt sehr gut aufgestellt. Bruno (Anm. Cernansky) hat sich gegen Hohenberg zwar verletzt, allerdings sollte er bis zum Saisonstart wieder fit sein. Auch die anderen Neuzugänge präsentierten sich stark“, berichtet Ledermüller.

Weiter geht es für den SV Krummnußbaum am kommenden Wochenende mit dem letzten Testspiel gegen Gaflenz. „Gegen Gaflenz erwarte ich auf jeden Fall eine Reaktion der Mannschaft auf das vergangene Testspiel“, sagt Dominik Ledermüller.