Frankenfels: Rückschlag im Titelkampf

Der FCU Frankenfels hatte in Neumarkt die Chance, sich mit einem Auswärtssieg im Titelkampf in die Pole Position zu bringen. Die Hausherren hatten ein Spiel mehr bestritten als die Pielachtaler, der FCU hatte den Aufstieg in der eigenen Hand.

Doch die Mannschaft von Trainer Martin Stupphann musste die Heimfahrt mit einer Niederlage antreten. Frankenfels konnte den 0:2-Halbzeitrückstand nicht mehr aufholen. Juraj Kroslak hätte es in Minute 70 noch einmal spannend machen können, ließ die große Chance auf den Anschlusstreffer aber aus. Beim Stand von 0:0 hatte der FCU Pech, dass ein Tor von Kroslak wegen einer knappen Abseitsentscheidung nicht zählte. „So etwas gehört dazu. Entscheidend war, dass Neumarkt die Chancen genutzt hat und wir nicht“, resümiert Stupphann. Die Hoffnungen ruhten auf Spielmacher Alex Gruber, der in der Woche vorm Match mittrainiert hatte, aber wieder Schmerzen im Knie verspürte.

Nach Verlustpunkten beträgt Frankenfels' Rückstand auf Platz eins nun vier Zähler. „Wenn man zweimal gegen Neumarkt und einmal gegen Ardagger/Viehdorf verliert, muss man es akzeptieren, wenn andere Meister werden“, sagt Stupphann. „Wir haben aber von Anfang an gesagt: Es muss nicht im ersten Jahr klappen.“