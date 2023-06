Frankenfels will ins Traisental

Was dabei herauskomt, wenn Maria Taferl einen schlechten und der FCU Frankenfels einen guten Tag erwischt, sah man am vergangenen Sonntag: Die Pielachtaler überrollten den Gastgeber mit 7:1. „Wir waren 90 Minuten lang klar besser und hätten auch noch mehr Tore machen können“, sagt FCU-Trainer Martin Stupphann. Dass mit dem langzeitverletzten Alex Gruber und Ex-Profi Sascha Fahrngruber die stärksten Mittelfeldspieler fehlten, fiel nicht ins Gewicht. Legionär Juraj Kroslak schnürte einen Viererpack und nahm Neumarkts Jakub Mikula die Führung in der Torschützenliste ab. Der Slowake in Diensten des FCU hält nun bei 28 Saisontoren.

In der Schlussphase durften mit Andre Mitterhauser (Jahrgang 2008) und Goalie Niklas Bernold (2007) noch zwei Frankenfelser Eigengewächse zum ersten Mal Kampfmannschaftsluft schnuppern. Am Samstag steht zuhause das letzte Spiel der Saison auf dem Programm.

Was den FCU aber mehr beschäftigt als der Ausgang der Partie gegen Neumarkt, ist die Klasseneinteilung für die neue Saison. Diese wird nach der letzten Runde vom Verband bekannt gegeben. Frankenfels drängt auf eine Wiedereingliederung in die 2. Klasse Traisental. In dieser besteht aber bereits die Soll-Gruppenstärke von 14 Teams. An der Yspertal-Klasse störten Sektionsleiter Martin Fuchs am meisten die zahlreichen Reserve-Absagen. „Sportlich und wirtschaftlich wäre für uns die Traisental am besten.“