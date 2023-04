Frankenfelser Sieg war reine Kopfsache

Werbung

Das ist gerade noch einmal gut gegangen für den FCU Frankenfels. Der Titelaspirant lag gegen Klein-Pöchlarn bis zur 73. Minute zurück. Erst dann leitete Juraj Kroslak mit dem 2:2 die Wende ein. Die Gäste agierten seit der 65. Minute in Unterzahl und konnten dem Druck der Pielachtaler danach nicht mehr standhalten. Das aus Sicht der Hauhserren erlösende 3:2 fiel in der 84. Minute.

Der Torschütze hieß Daniel Pfeffer. Für den 26-jährigen Reserve-Stürmer, der zehn Minuten zuvor eingewechselt wurde, war es ein besonderer Moment: Es war sein erstes Tor für die Kampfmannschaft. Sein erstes Saisontor erzielte auch Dominik Rottensteiner, der nach den Ausfällen von Mathias Berger, Michael Deuretzbacher, Alex Gruber und Nico Pfeffer in die Startelf rutschte. Jonas Niederer machte in der Nachspielzeit den Sack zu. Bemerkenswert: Alle vier Tore der Pielachtaler wurden mit dem Kopf erzielt. „Das ist kein Zufall. Wir haben einige robuste, kopfballstarke Spieler in der Mannschaft“, weiß FCU-Coach Martin Stupphann. Er war sich sicher: „Wir hätten auch bei elf gegen elf zumindest noch unentschieden gespielt.“ Gegen den SV Yspertal sollten Deuretzbacher, Nico Pfeffer und Patrick Niederer wieder dabei sein. Berger und Gruber sind weiterhin fraglich.