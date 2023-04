Ardagger/Viehdorf II setzt sich durch

Werbung

SG Ardagger/Viehdorf II - Bischofstetten 3:1. Die Partie beginnt mit einem Paukenschlag für die Gäste. Schon nach vier Minuten segelt ein Standard in den Strafraum der Hausherren, Schober steht parat und verwertet prompt zum 0:1. Die Heimischen haben in weiterer Folge das Spielgeschehen in der Hand, die Gäste stellen sich defensiv auf und warten auf Chancen aus Kontern. Nach knapp einer halben Stunde münzen die Hausherren diese Spielanteile auch in Zählbares um. Nach einem Foul im Strafraum verwandelt Temper den fälligen Strafstoß zum Ausgleich. Im Anschluss bieten sich für die Gastgeber noch drei bis vier Möglichkeiten für weitere Tore, die jedoch vorerst ungenutzt bleiben.

Durch Standard auf Siegerstraße

Nach dem Seitenwechsel zeigt sich ein ähnliches Bild. Ardagger/Viehdorf II lässt nicht locker, bleibt dran und belohnt sich nach 70 Minuten für den Aufwand. Nach einem Eckball ist Andreas Lindenhofer mit dem Kopf zur Stelle und erzielt das 2:1, die Hausherren biegen damit auf die Siegerstraße ab. Kurz darauf muss Jakub Slowik nach einem Foul mit Gelb-Rot vom Platz, die Gäste somit nur noch zu zehnt. Der Trainer der Gäste muss ebenfalls nach Gelb-Rot die Trainerbank verlassen. Bischofstetten versucht nun, mit hohen Bällen doch noch zum Ausgleich zu kommen, die Hausherren lassen jedoch nichts mehr anbrennen und macht mit dem 3:1 in der Nachspielzeit durch einen Konter alles klar.

Dominik Müllner (Trainer SG Ardagger/Viehdorf II): „In der ersten Halbzeit müssen wir schon mehr Tore machen, dann wird es in der zweiten Halbzeit nicht so ein Krampf. Der Sieg ist auf jeden Fall absolut verdient.“

Statistik:

SG Ardagger / Viehdorf II - Bischofstetten 3:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 (4.) Schober, 1:1 (27., Elfmeter) Temper, 2:1 (70.) Lindenhofer, 3:1 (90+5.) Königshofer.

Karten: Kraft (90+5., Gelbe Karte Unsportl.), Albu (63., Gelbe Karte Unsportl.)Slowik (71., Gelb/Rote Karte Foul), Kern (37., Gelbe Karte Kritik), Kern (71., Gelb/Rote Karte Unsportl.), Zuser (70., Gelbe Karte Unsportl.), Schagerl (64., Gelbe Karte Kritik), Kerschner (19., Gelbe Karte Unsportl.), Conka (75., Gelbe Karte Kritik), Slowik (28., Gelbe Karte Kritik).

SG Ardagger/Viehdorf II: Kraft; Temper, Albu (82. Ebner), Seba (54. Bühringer), Amon, Siclovan, Schmerleib, Hehenberger (73. Königshofer), Lindenhofer, Elser, Weniger.

Bischofstetten: Obetko; Gansberger, Maierhofer, Kerschner, Schober, Schober, Mahorka (66. Minin), Schagerl, Slowik, Zuser, Gabor (60. Conka).

199 Zuschauer, Schiedsrichter: Johannes Schachner