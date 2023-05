Bischofstetten - Frankenfels 2:4. Im Duell zwischen dem Tabellendritten Frankenfels und dem Tabellenvierten Bischofstetten zeigten sich in der ersten Halbzeit durchaus klare Verhältnisse. Die Gäste legten einen sehr guten Start in die Partie hin und waren das erste Mal in Minute acht vor dem Tor der Bischofstettener erfolgreich. Für das 1:0 sorgte Frankenfels‘ Top-Scorer Juraj Kroslak. In der 16. Minute erhöhte Dominik Rauchberger auf 2:0. Die Gäste aus Frankenfels ließen daraufhin nicht nach und brachten Bischofstetten weiter in Bedrängnis. In der 32. Minute erzielte Sascha Fahrngruber das 3:0 für seine Mannschaft, vier Minuten später sorgte Juraj Kroslak auch für das 4:0.

Zusätzlich zum 0:4-Rückstand musste Bischofstettens Torhüter Marco Obetko in der 39. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Für ihn kam Patrick Setik in Spiel. Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit gelang den Gastgebern aus Bischofstetten noch der Anschlusstreffer zum 1:4 durch Christoph Schagerl nach einer Standardsituation.

Steigerung nach der Pause

In der zweiten Halbzeit legte Bischofstetten einen Zahn zu und war defensiv souveräner, wie auch offensiv gefährlicher. In der 51. Minute erzielte Artur Minin das Tor zum 2:4. Frankenfels ließ in der restlichen zweiten Halbzeit allerdings kein Gegentor mehr zu und verteidigte die 4:2-Führung bis zum Schluss.

Mit dem Sieg konnte Frankenfels den dritten Tabellenrang festigen, während Bischofstetten bei einem Spiel weniger bereits sieben Punkte dahinter auf Rang vier liegt.

Alexander Schneider, Sportlicher Leiter SU Bischofstetten: „Die erste Halbzeit haben wir leider komplett verschlafen und waren in der Abwehr fehleranfällig. Nach der Pause war die Leistung besser. Schlussendlich war es dennoch ein verdienter Sieg für Frankenfels.“

Statistik:

Bischofstetten - Frankenfels 2:4 (1:4)

Torfolge: 0:1 (8.) Kroslak, 0:2 (16.) Rauchberger, 0:3 (32.) Fahrngruber, 0:4 (36.) Kroslak, 1:4 (45+1.) Schagerl, 2:4 (51.) Minin

Karten: Kern (90+2., Gelbe Karte Kritik), Gansberger (90+4., Gelbe Karte Unsportl.), Gabor (62., Gelbe Karte Foul), Kerschner (56., Gelbe Karte Foul)Niederer (50., Gelbe Karte Foul)

Bischofstetten: Gansberger, Kerschner, Schober Matthias, Conka, Zuser, Gabor, Schagerl, Maierhofer, Schober Michael (1. Baier), Mahorka, Obetko (39. Setik)

Frankenfels: Fahrngruber, Niederer Jonas, Deuretzbacher, Klauser, Grubner (88. Wieland), Niederer Patrick (88. Karner), Berger, Kroslak (62. Pfeffer), Wutzl, Winter, Rauchberger

97 Zuschauer, Schiedsrichter: Haci Tarhan