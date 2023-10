Partie gedreht

Erlauf - Nöchling 2:3. Tabellenschlusslicht Erlauf musste mit geschwächtem Kader in das Heimspiel gegen Nöchling gehen. In der Mannschaft von Spielertrainer Eimantas Valaitis fehlten an diesem Wochenende nämlich beide Legionäre Jakub Maly und Miroslav Ronec. Dennoch fand der Gastgeber sehr gut ins Spiel und kam bereits in der Anfangsphase gefährlich vor das Tor der Nöchlinger. In der 18. Minute war es dann auch so weit und Mehmet Budak konnte die Erlaufer mit dem 1:0 in Führung bringen.

Nur drei Minuten später gab es gleich den nächsten Rückschlag für die Gäste aus Nöchling: Dieses Mal war es Fabian De Monte, der Nöchling-Keeper Matthias Hader bezwingen konnte und Erlauf damit 2:0 in Führung brachte.

Die Gäste aus Nöchling versuchten sich nach dem raschen Rückstand zurückzukämpfen und konnten in der 32. Minute den Rückstand auch verkürzen: Erlaufs Andreas Mitmasser beförderte den Ball unglücklich ins eigene Tor und verursachte so das 1:2. Nöchling kam nach dem Anschlusstreffer besser ins Spiel und hatte einige gute Chancen auf den Ausgleich. Vier Minuten vor Ender der ersten Halbzeit war Nöchlings Top-Scorer Fabian Schachenhofer zur Stelle und erzielte für die Gäste den Ausgleich. Beim Stand von 2:2 ging es für die beiden Teams anschließend auch in die Pause.

Spätes Tor bringt Sieg

In der zweiten Halbzeit lieferten sich die beiden Teams ein ausgeglichenes Match mit gefährlichen Torchancen auf beiden Seiten. Lange Zeit sah es auch nach einem Unentschieden zwischen den beiden Teams aus, ehe Nöchlings Manuel Grabner in der 87. Minute seiner Mannschaft doch noch den Sieg bescherte und den 3:2-Sieg fixierte.

Erlauf bleibt damit weiterhin mit zwei Punkten das Schlusslicht der Tabelle. Nöchling liegt nach dem vierten Saisonsieg nun auf Tabellenrang sieben.

Eimantas Valaitis, Spielertrainer SV Erlauf: „Wir sind optimal in die Partie gestartet und konnten unser Spiel super aufziehen. Nach den zwei Toren haben wir aber etwas nachgelassen. Insgesamt hat dennoch die ganze Mannschaft bis zum Schluss gekämpft. Leider war insgesamt das Glück aber nicht auf unserer Seite.“

Johann Schachenhofer, Obmann TSV Nöchling: „Wir haben uns sehr schwergetan, in die Gänge zu kommen. Es war dann meiste Zeit ein hin und her mit Chancen auf beiden Seiten. Gott sei Dank konnten wir die Partie dann doch noch gewinnen.“

Statistik:

Erlauf - Nöchling 2:3 (2:2).

Torfolge: 1:0 (18.) Budak, 2:0 (21.) De Monte, 2:1 (32., Eigentor) Mitmasser, 2:2 (41.) Fabian Schachenhofer, 2:3 (87.) Grabner.

Erlauf: Arnold; Reisinger, Simoner (HZ. Weiländer), Mitmasser, Budak, Daxbacher, Hörmann, De Monte, Lercher, Schmidt (57. Hochebner), Valaitis.

Nöchling: Hader; Gruber, Kerschbaumer (58. Muttenthaler), Grabner, Florian Schachenhofer, Freinschlag (77. Pilz), Spiegl, Dörr, Fabian Schachenhofer, Matthäus Schachenhofer, Ringler (67. Schopf).

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Franz Schwarzl.